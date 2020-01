Tanak explica su terrible accidente en Montecarlo

Gap (Francia).- Ott Tanak resta importancia a una salida de pista que afortunadamente se quedó en un susto. “Estoy bien, gracias”, dijo el piloto en sus primeras declaraciones a la web oficial del WRC tras su terrible accidente.

El estonio, que no se caracteriza por su locuacidad, confirmó que tras su espectacular salida de pista estaba en perfecto estado físico, pese a tener que haber pasado la noche en el hospital junto a su copiloto Martin Jarveoja.

“Está todo bien, nada por lo que preocuparse, sólo hemos tenido que pasar allí la noche”, declaró el campeón del mundo.

Un accidente que ha dado la vuelta al mundo, a una tremenda velocidad y que Ott Tanak explica así: “Lo que pasó, básicamente, es que pillamos un bache que no pude reconocer e íbamos demasiado rápido en ese momento. El primer bache nos hizo tomar una trayectoria errónea y cuando pillamos el segundo ya estábamos fuera, a mucha velocidad”.

Catorce segundos de caída hasta que el auto se paró por completo. Viendo la cámara interior del Hyundai, sorprende la parsimonia de los dos integrantes del equipo mientras el auto bajaba rodando por la ladera. “No dije nada, no fue nada agradable, por supuesto, y no conté los segundos en ningún momento. No había nada que pudiéramos cambiar”, detalló.

Otra de las cosas sorprendentes ha sido ver cómo la jaula de seguridad no vence en ningún momento en el incidente del Rally de Montecarlo, algo clave para que Tanak y Jarveoja salieran completamente indemnes.

“No he podido ver cómo estaba el coche tras el accidente”, confesó Tanak, “ pero sí, el equipamiento de seguridad hizo su trabajo, así que estoy muy contento de como funcionó y de no tener lesiones”.

Un comienzo de temporada complicado para el flamante fichaje de Hyundai que llegará al segundo rally del año con una gran desventaja de puntos frente a sus rivales.

“No me había pasado esto en Montecarlo nunca, pero bueno, es lo que hay, es la posición que tenemos y ahora hay que tratar de reponerse” dijo con resignación.

Las fotos del accidente y de la jornada del viernes en el Rally de Montecarlo:

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artícul si no las puedes ver)