Tanak sorprende y cambia Toyota por Hyundai para 2020

Según ha podido saber Motorsport.com, el acuerdo que llevará al piloto estonio a formar parte de Hyundai en el WRC 2020 se firmó a comienzos de octubre.

Tanak, que ha estado con Toyota en las dos últimas temporadas, negó cualquier tipo de acuerdo e insistió en que su objetivo sigue siendo asegurarse primero el título del WRC en España este fin de semana.

Una fuente consultada comentó: "Hyundai es la opción correcta. Ott cree que trabajar con Andrea Adamo [jefe de equipo] será positivo".

A la pregunta de si había contratado a Tanak, Adamo respondió: "No. Quiero ver cómo se desarrolla la situación. No sé si Ott ha firmado con alguien. Estoy viendo su película y me encanta. Veo a muchos actores jugando sus cartas que son mucho más inteligentes que yo y más buenos que yo".

"Soy el nuevo chico en el barrio. No puedo luchar contra ellos al mismo nivel".

Aunque Tanak lidera el campeonato con el Yaris WRC, ha sufrido varios problemas mecánicos a lo largo del año.

Un fallo en la dirección en Cerdeña fue el que más le costó, ya que se quedó sin victoria en Italia por ello. Esta le habría permitido ser campeón ya.

Tommi Makinen, jefe de equipo de Toyota, dijo a Motorsport.com: "No tengo nada que decir al respecto en absoluto. Estamos hablando todavía, aún esperando por Tanak".

El movimiento de Tanak cerraría la alineación de Hyundai, que cuenta con Neuville para un segundo coche a tiempo completo y Dani Sordo y Sebastien Loeb para alternarse en la tercera unidad.

Donde la salida de Tanak deja dudas es en Toyota. Kalle Rovanpera es el único piloto que tiene contrato para la próxima temporada con ellos, mientras que Kris Meeke y Jari-Matti Latvala están en negaciones todavía.

Algunos rumores parecen rodear la figura de Sebastien Ogier que podría dejar Citroen al final de esta temporada y correr para Toyota en su última temporada en el WRC.