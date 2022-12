Tanak cambia a M-Sport para el WRC 2023

El campeón del mundo de 2019 se ha erigido como pieza clave de la silly season del WRC tras ejercer una cláusula para poner fin a su etapa en Hyundai con un año restante de contrato tras una difícil campaña 2022.

El anuncio de hoy ha puesto fin a las especulaciones en torno al futuro de Tanak, ya que el estonio ha cerrado un acuerdo para regresar a la escuadra Ford donde inició su carrera en el WRC en 2011.

Tanak se enfrentaba a un futuro incierto tras su salida de Hyundai, donde consiguió tres victorias este año. El piloto de 35 años declaró a los medios de comunicación que entre sus opciones para el próximo año estaba la de tomarse un año sabático en el WRC, al tiempo que se le relacionaba con retornos tanto a Toyota como a M-Sport.

Sin embargo, este último capítulo de su carrera en el WRC verá a Tanak liderar el equipo británico que contará con una alineación de pilotos cambiada después de separarse de Craig Breen a los 12 meses de un acuerdo de dos años el mes pasado. El irlandés, que tuvo una campaña difícil al volante del Ford Puma, se ha pasado a Hyundai para compartir el tercer i20 N con Dani Sordo.

Tanak, ganador en 17 ocasiones dentro del WRC, ya está deseando volver a unirse a M-Sport, donde consiguió su primera victoria en el Mundial en 2017, en su última temporada de su primera etapa antes de mudarse a Toyota por un período de dos temporadas y luego a Hyundai en 2020.

"M-Sport es el lugar que me crió como piloto y el lugar que me enseñó todas las duras lecciones y la experiencia para convertirme en un jugador de primer nivel en el Campeonato Mundial de Rallyes", dijo Tanak, que volverá a tener como compañero al copiloto Martin Jarveoja.

"Desde que me convertí en campeón del mundo no he podido defender el título, y no podré estar en paz conmigo mismo hasta que lo haga".

"He tenido muchas conversaciones con Malcolm (Wilson, jefe de M-Sport) y sin duda compartimos la misma ambición para la próxima temporada. Va a ser un gran reto para nosotros, pero conozco a la gente de Dovenby Hall, sé de lo que son capaces y con su pasión por darlo todo, podemos luchar por el campeonato.

"Estoy contento de volver al M-Sport Ford World Rally Team y lo daremos todo el año que viene".

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

M-Sport reveló sus intenciones de firmar a Tanak a principios de año, pero admitió que tal movimiento vendría dictado por las finanzas.

Ahora que el acuerdo se ha completado con éxito, el director del equipo, Richard Millener, ha señalado que se espera que su nuevo fichaje luche por el título.

"Volver a ver a Ott con el mono de M-Sport será un momento importante para todos en Dovenby Hall", dijo Millener.

"El objetivo para 2023 está claro para nosotros y para Ott; ganar el campeonato de pilotos de 2023. Lograr este objetivo juntos requerirá mucho trabajo duro y energía, pero estamos preparados y listos para este desafío. Tener a bordo a un piloto como Ott es clave para levantar el ánimo y las ganas del equipo de desarrollar todo nuestro potencial y seguir adelante en 2023".

"Hemos ganado mucha experiencia con el Puma en 2022, conocemos los puntos fuertes del coche y estamos seguros de que Ott es la persona adecuada para conducirlo y conseguir los resultados que sabemos que merecemos."

El jefe de M-Sport, Malcolm Wilson, confirmó que Tanak ya ha probado el Puma en los terrenos de pruebas de M-Sport en Greystoke Forest.

"Ha estado en Dovenby para ver nuestras instalaciones y probar el Puma en Greystoke Forest", dijo Wilson.

"Es justo decir, a partir de los comentarios iniciales de Ott, que estamos seguros de que podemos aspirar al campeonato del mundo en 2023. Tener a Ott aquí durante sólo un par de días nos ha puesto de relieve el nivel necesario para ofrecer actuaciones ganadoras de rallies."

M-Sport aún no ha confirmado cuántos Puma alineará en 2023, aunque el equipo está en conversaciones con el nueve veces campeón del mundo Sébastien Loeb sobre la posibilidad de que el francés regrese para otra campaña parcial.

Se entiende que Gus Greensmith, que ha disputado las tres últimas temporadas completas en M-Sport, sigue en la pugna por un asiento junto a Pierre-Louis Loubet, quien impresionó durante una campaña de siete rondas este año.

El ex piloto de Hyundai Oliver Solberg también confirmó a Motorsport.com la semana pasada que un lugar en Rally1 en un Ford Puma sigue siendo una opción para 2023.

Así están las alineaciones para el WRC 2023

Toyota

Kalle Rovanpera

Elfyn Evans

Takamoto Katsuta

Sebastien Ogier (temporada parcial)

Hyundai

Thierry Neuville

Esapekka Lappi

Dani Sordo/Craig Breen

M-Sport Ford

Ott Tanak

A confirmar

A confirmar