Solberg amplía su ventaja sobre Evans en el Rally de Chile gracias a una remontada el sábado

El piloto de Toyota se encuentra en posición de pole para lograr su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Rallyes desde la primera prueba de la temporada en Montecarlo

Oliver Solberg completó una impresionante vuelta el sábado por la tarde que le permitió ampliar su ventaja en el Rally de Chile y dar un paso más hacia su segunda victoria de la temporada en el Campeonato del Mundo de Rallyes.

El piloto de Toyota consiguió una ventaja de 10,1 s sobre su compañero de equipo Elfyn Evans tras una dura tanda matutina que terminó con los cuatro primeros clasificados separados por tan solo 20 segundos.

Consciente de la necesidad de cuidar los neumáticos en las duras etapas de grava, Solberg vio inicialmente cómo Evans recortaba su ventaja a 9,8 segundos en la etapa 10 (Pelún 2).

Solberg supo responder en las dos etapas siguientes, superando a Evans en ambas pruebas. Una impresionante actuación que le valió la victoria en la etapa 12 (María las Cruces 2, 28,31 km) con 3,7 segundos de ventaja sobre Evans fue suficiente para establecer una ventaja de 19,1 segundos sobre el líder del campeonato de cara a las cuatro etapas finales del domingo. Solberg recuperó el tiempo en el tramo final de descenso de la etapa.

"La primera etapa de mañana es extremadamente difícil, pero al menos ahora tenemos una pequeña ventaja, lo cual es muy bueno. Por el bien del campeonato, tengo que hacer mi clásica powerstage el domingo, ¿no? Así que daré lo mejor de mí", afirmó Solberg.

Durante gran parte de la tarde, Evans se centró en mantener la segunda posición más que en perseguir a Solberg. El galés tuvo que hacer frente al e y nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier, que venía con todo.

Ogier comenzó la tanda de la tarde en cuarta posición, a 1,9 s de Adrien Fourmaux, de Hyundai, aunque el actual campeón del mundo le arrebató el tercer puesto a Fourmaux por tercera vez hoy tras ganar la especial 10. Ogier fue 2,5 s más rápido que Fourmaux, lo que creó una diferencia de 0,6 s entre los dos compatriotas.

A continuación, Ogier aumentó la presión sobre Evans al marcar el mejor tiempo en la especial 11 (Lota 2), donde le recortó 6,1 segundos a su compañero de equipo para situarse a solo 0,3 segundos de él de cara a la última especial del día.

Sin embargo, Evans fue capaz de sacar fuerzas de donde no las había y responder en la última etapa del bucle. Evans logró superar a Ogier por un segundo para mantener la segunda posición, mientras que Ogier terminó el día en tercera posición, a 20,4 segundos del líder.

"Ha sido una carrera limpia. Nos hemos beneficiado de los neumáticos nuevos, pero el daño ya estaba hecho en las dos etapas anteriores. No puedo estar del todo satisfecho con la tarde. Esperábamos ser más rápidos. Seguimos adelante", declaró Evans.

Fourmaux tuvo que conformarse con el cuarto puesto tras perder terreno en la etapa 12, ya que su apuesta por llevar tres neumáticos blandos y uno duro no dio resultado. El piloto de Hyundai aplicó una estrategia similar por la mañana, lo que le valió la victoria de etapa en la primera pasada, pero no pudo repetir la hazaña y se quedó frustrado.

"Es una auténtica pesadilla trabajar con los neumáticos», afirmó Fourmaux, que afrontará la jornada del domingo a 18,2 s del líder y a 10,7 s del tercer clasificado, Ogier. «En Paraguay no había abrasión y los neumáticos simplemente explotaban, y aquí es como un rollito de queso".

El aspirante al título, Sami Pajari, completó los cinco primeros puestos tras encontrarse en tierra de nadie, a 1 minuto y 15,5 segundos del líder.

"No hay mucho que contar de hoy. No estamos al ritmo que nos gustaría. Se habla mucho de que la posición en la carretera juega un papel importante, pero, al fin y al cabo, el ritmo no es el que queríamos. Esperemos poder ser más rápidos en el Super Sunday", afirmó Pajari.

A pesar de verse perjudicado por la posición en la carretera, Esapekka Lappi, de Hyundai, disfrutó de un día mucho mejor, ya que el finlandés subió hasta la sexta posición. Josh McErlean, de M-Sport-Ford, terminó el sábado en séptima posición tras superar un pinchazo en la rueda trasera izquierda por la mañana y un problema con su coche que le provocó un retraso de un minuto al salir del servicio de mediodía.

El compañero de equipo de McErlean, Jon Armstrong, volcó su Ford Puma en la octava especial de la mañana y se vio obligado a retirarse.

Thierry Neuville, de Hyundai, también se vio obligado a retirarse tras dar una vuelta de campana con su i20 N en la séptima etapa, y no reanudará el rally el domingo debido a los daños sufridos por el coche.

Yohan Rossel, de Lancia, tomará la delantera en WRC2 con una ventaja de 58,0 s sobre el líder del campeonato, Robert Virves.