Sami Pajari: "La victoria en Finlandia es tan importante como el título del WRC"

Sami Pajari afirma que ganar el Rally de Finlandia es "algo enorme" y señala que, para los pilotos finlandeses, una victoria en casa y un título del Campeonato del Mundo de Rallyes tienen la misma importancia.

Tras lograr su primera victoria en el WRC hace dos semanas en Estonia, el piloto de Toyota se impuso a su compañero de equipo Oliver Solberg por 26,7 segundos en lo que resultó ser un rally de grava rápido y lleno de emoción.

Pajari se convirtió en el decimocuarto finlandés en ganar la prueba y, a sus 24 años, en el segundo ganador más joven de la historia, solo por detrás de Simo Lampinen.

Cuando se le preguntó si esta victoria era más especial que su primer triunfo en Estonia, Pajari explicó por qué este rally en concreto suponía un logro enorme en su carrera.

"Es un poco complicado de decir. En cierto modo, la primera victoria siempre es única porque, obviamente, es la primera.

"Pero, por supuesto, ganar el Rally de Finlandia para mí, como finlandés, también es muy especial, así que diría que ganar el Rally de Finlandia o proclamarse campeón del mundo es más o menos lo mismo. Es algo enorme. Por eso es bastante complicado decir ahora cuál me parece más importante o cuál me hace sentir mejor, porque ambas cosas son increíbles.

"La verdad es que no esperaba ganar, o al menos sabía que el reto era realmente grande y que se trata de una prueba muy dura incluso para los pilotos locales.

"Sobre todo últimamente, hemos visto aquí o en el pasado que a Juha [Kankkunen] le llevó muchos años conseguir su primera victoria, y básicamente lo mismo le pasó a Kalle [Rovanpera] hace muy poco, así que sabía que iba a ser realmente duro. Por supuesto, sé que podemos hacerlo porque ya lo hicimos en Estonia. Pero aun así, pensaba que esto sería aún más complicado. La respuesta es sencilla: quería ganar, por supuesto, pero la verdad es que no me lo esperaba".

Pajari agradece el apoyo de la leyenda del WRC Ari Vatanen

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Su compatriota finlandés y campeón del WRC de 1981 en la categoría " ", Ari Vatanen, fue uno de los primeros en felicitar a un Pajari visiblemente emocionado en la meta. Pajari reveló que Vatanen le había apoyado durante todo el fin de semana victorioso en Estonia y siguió haciéndolo en Finlandia.

"En Estonia, al final de cada jornada, me enviaba mensajes diciéndome que lo estaba haciendo muy bien y cosas por el estilo. Luego lo vi antes de la carrera y, justo antes de la última especial, Ari se acercó a mí, me abrazó y me dijo: “Lo has hecho absolutamente genial”.

"Entonces le respondí que aún nos quedaba una etapa más, y él me dijo: “No importa, básicamente ya lo has conseguido, así que disfruta de la última etapa”, y eso es lo que hicimos. Fue un bonito detalle que estuviera allí en la línea de meta, es realmente muy, muy especial".

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

La victoria de Pajari ha reforzado aún más sus aspiraciones al título, situándole en segunda posición en el campeonato, a 30 puntos de su compañero de equipo,Elfyn Evans, de .

"Por supuesto, está bien estar en la lucha, pero en realidad eso no cambia nada", afirmó Pajari.

"En todas las carreras de esta temporada, y en todas las anteriores, siempre he intentado dar lo mejor de mí mismo en cada prueba. Y tanto si luchamos por el campeonato como si luchamos por la victoria en una etapa de rally local o nacional, sigo ahí y trato de dar lo mejor de mí mismo. Por supuesto, es bonito estar en la lucha por el campeonato del mundo".