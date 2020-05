Sainz vence a Loeb como el mejor piloto de la historia del WRC

El WRC creó una encuesta, donde contabilizaron los votos de los usuarios de internet así como de un panel de periodistas expertos, para elegir al mejor piloto de la historia del mundial.

Tras un mes de eliminatorias, Carlos Sainz se medía en la final al nueve veces campeón del mundo, Sébastien Loeb, y el 'Matador' se ha impuesto por un 57,28% de los votos, coronándose como el piloto más grande de todos los tiempos.

En la final se recopilaron más de 80.000 votos, y en total han sido más de 300.000 los que han ido dando forma a una encuesta junto a Pirelli, suministrador de neumáticos del WRC, que ha acabado con Sainz como ganador.

El madrileño superó en la primera ronda a Hannu Mikkola, en cuartos de final a Tommi Makinen y en semifinales a Sebastien Ogier, hexacampeón del mundo.

En un vídeo-selfie, Carlos Sainz daba las gracias al WRC y a todos los que han participado en las votaciones. "Como podéis imaginar, no puedo estar más feliz y orgulloso de este reconocimiento. Muchas gracias por llevar primero a la final y, por supuesto, en segundo lugar por permitirme ganar este reconocimiento contra Sébastien Loeb".

Sainz se acordó de su rival en la final y del resto de leyendas del WRC: "No hace falta decirles cuánto valoro a Sébastien Loeb y cuánto merece ser el más grande. Pero tengo que decir que no sólo él, todos los campeones del mundo merecen este reconocimiento. Pero alguien tiene que ganar y, en este caso, he sido yo mismo".

"Lo di todo por los rallyes. Han sido mi vida, mi sueño y hoy en día los rallyes y toda su familia me está dando una gran sonrisa y este gran reconocimiento. Así que gracias, muchas gracias".

Saiz acumuló 26 victorias en 196 rallies disputados, que le valieron para ser dos veces campeón del mundo (en 1990 y 1992) y acabar en el podio del campeonato en nueve ocasiones.

El panel de seis expertos dividió sus votos, 3 y 3, en la final, por lo que la victoria de Sainz sobre Loeb llegó tras los votos de los aficionados.

El director general de la promotora del WRC, Oliver Ciesla, habló del ganador: "En primer lugar, mi felicitación a Carlos por añadir el título de El Mejor Piloto del WRC a sus numerosos logros".

"Ya era una leyenda del WRC gracias a sus increíble talento en el terreno más brutalmente duro e implacable del planeta".

Como comentan en la propia organización del WRC, el Rey Carlos es ya oficialmente el Rey del WRC.

Los pilotos campeones del mundo de rallies. Pulsa en las fotos para verlas en grande

Galería Lista Sandro Munari-Silvio Maiga (1975) 1 / 20 Foto de: LAT Images *Aún se consideraba el campeonato de pilotos como Copa FIA de Pilotos Markku Alen-Ilkka Kivimaki (1976) 2 / 20 Foto de: LAT Images *Aún se consideraba el campeonato de pilotos como Copa FIA de Pilotos Bjorn Waldegard-Hans Thorszelius (1977) 3 / 20 Foto de: LAT Images Walter Rohrl-Christian Geistdörfer (1980 y 1982) 4 / 20 Foto de: LAT Images Ari Vatanen-David Richards (1981) 5 / 20 Foto de: LAT Images Hannu Mikkola-Arne Hertz (1983) 6 / 20 Foto de: LAT Images Stig Blomqvist-Bjorn Cederberg (1984) 7 / 20 Foto de: LAT Images Timo Salonen-Seppo Harjanne (1985) 8 / 20 Foto de: Peugeot Sport Juha Kankkunen-Juha Piironen (1986, 1987, 1991 y 1993) 9 / 20 Foto de: LAT Images Miki Biasion-Tiziano Siviero (1988 y 1989) 10 / 20 Foto de: LAT Images Carlos Sainz-Luis Moya (1990 y 1992) 11 / 20 Foto de: LAT Images Didier Auriol-Bernard Occelli (1994) 12 / 20 Foto de: LAT Images Colin McRae-Derek Ringer (1995) 13 / 20 Foto de: Subaru World Rally Team Tommi Makinen (1996, 1997, 1998 y 1999) 14 / 20 Foto de: LAT Images Marcus Gronholm-Timo Rautiainen (2000 y 2002) 15 / 20 Foto de: Peugeot Sport Richard Burns-Robert Reid (2001) 16 / 20 Foto de: LAT Images Petter Solberg-Philip Mills (2003) 17 / 20 Foto de: WRC McKlein Sébastien Loeb-Daniel Elena (2004-2012) 18 / 20 Foto de: Citroën Communication Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (2013-2018) 19 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool Ott Tänak - Martin Järveoja (2019) 20 / 20 Foto de: Toyota Racing

