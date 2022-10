Rovanpera está a un paso de ganar en Nueva Zelanda y el WRC 2022

El piloto de Toyota amplió su ventaja a 32.0s sobre su compañero de equipo Sébastien Ogier, mientras que su principal rival por el título, Ott Tanak, se mantuvo tercero, a 46.1s de distancia. Rovanpera y Tanak se repartieron el botín en las dos etapas matinales del domingo.

Rovanpera se asegurará su primer título mundial si consigue la victoria en el rally y gana al menos dos puntos en la Power Stage.

Thierry Neuville, de Hyundai, completó el bucle matutino en una lejana cuarta posición por delante de su compañero de equipo Oliver Solberg. El ex piloto oficial de Hyundai en el WRC y líder de la clase WRC2, Hayden Paddon, fue sexto en la general por delante del piloto privado de M-Sport Rally1, Lorenzo Bertelli.

Por primera vez desde el jueves, los equipos se enfrentaron a cielos despejados en el último día del Rally de Nueva Zelanda, que comenzó con una etapa corta de 8,82 km en el bosque.

La ausencia de lluvia hizo más difícil el recorrido para los primeros corredores, ya que la superficie de grava era mucho más suelta, y seguía estando salpicada de charcos dejados por las recientes lluvias.

Rovanpera no mostró ningún signo de nerviosismo al acercarse a un posible título mundial. El piloto de Toyota logró su quinta victoria de etapa en el rally, superando a Ogier por 0,6s en la prueba.

"Sólo he intentado tener un ritmo normal y veremos lo que podemos hacer por la tarde", dijo Rovanpera. "No es una locura. No estoy presionando realmente, sólo quería empezar el día con un poco de conducción y mantenerme cómodo".

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Tanak fue 1,6s más lento que Rovanpera, pero el estonio admitió que su objetivo era únicamente llegar a la meta del rally.

Sin embargo, el estonio ganó la siguiente prueba, la primera pasada por la cresta artificial Jack's Ridge, que servirá de escenario final del rally.

Flanqueado por miles de espectadores, el piloto de Hyundai ganó la etapa con 1,7s de ventaja sobre Rovanpera, mientras que Ogier quedó a 4,1s en tercera posición. La etapa contó con muchos saltos y crestas que estuvieron a punto de convertirse en un drama.

"En algunos lugares fui demasiado valiente y en uno de ellos estuvimos muy cerca de tener un accidente", dijo Tanak. "Fue un poco de emoción".

El compañero de equipo de Tanak, Solberg, fue otro de los pilotos que estuvo a punto de verse sorprendido por un salto que derribó brevemente la visera de su casco al aterrizar.

"Nunca he saltado tan alto en mi vida, un maldito infierno", dijo Solberg, que marcó el sexto mejor tiempo.

En WRC2, Paddon continuó con su dominio de la categoría para aventajar a Kajetan Kajetanowicz por 2m14.9s. La estrella de los Supercars, Shane van Gisbergen, se mantuvo en el camino del podio de la categoría en su debut en el WRC, a 1m05.9s de distancia.

Las tripulaciones repetirán las dos etapas esta tarde para concluir el Rally de Nueva Zelanda.