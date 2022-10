Rovanpera lidera mañana del sábado en Nueva Zelanda tras accidentes

La clasificación del Campeonato Mundial de Rallies sufrió una importante sacudida, ya que Evans comenzó el día con una ventaja de 5,2 segundos, habiendo heredado la ventaja de Ott Tanak, de Hyundai.

Durante la noche, Tanak fue uno de los tres pilotos -junto con su compañero de equipo Thierry Neuville y Rovanpera- que recibió una penalización de 5 segundos por el uso excesivo del sistema híbrido durante la especial del jueves.

Rovanpera comenzó el día con 12.2s de retraso, pero subió a la tercera posición después de la primera etapa del día, antes de tomar el liderato al ganar la etapa 9, aprovechando un accidente de Evans.

La última etapa del bucle se canceló cuando Gus Greensmith, de M-Sport, que corría en sexta posición, sufrió un enorme vuelco tras juzgar mal una rápida curva a la izquierda. Tanto Greensmith como su copiloto Jonas Andersson salieron ilesos del incidente.

Como resultado, Rovanpera se dirigió al servicio con una ventaja de 4.6s sobre Tanak, con Sebastien Ogier de Toyota a 6.5s y Evans a 36.2s.

Neuville, a pesar de un problema con la caja de cambios, se mantuvo quinto por delante de su compañero de equipo Oliver Solberg y de Takamoto Katsuta de Toyota.

La mañana comenzó con una señal de lo que podría haber sido para Craig Breen, de M-Sport, ya que el irlandés, que regresaba tras su baja del viernes, logró su primera victoria de etapa.

Breen, que fue el primero en salir a la carretera, recibió lo mejor de las condiciones con una humedad y barro que parecían empeorar conforme más coches pasaban.

Sin embargo, los efectos de la caída del viernes en la batalla por el liderato seguían persiguiendo al piloto de M-Sport.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

"Me encantaría decirte que todo es bonito y de color de rosa", dijo Breen. "Las carreteras son preciosas, pero todavía me duele un poco el alma por lo que pasó ayer".

Rovanpera no tuvo problemas para aumentar su desventaja con el líder del rally en la primera etapa del día.

El finlandés, que celebraba su 22º cumpleaños, era el rival más cercano de Breen, a 4,1s de distancia. Fue suficiente para ayudar a Rovanpera a ascender a la tercera posición de la general, ya que Ogier perdió 13,6s.

Tanak cometió un error durante la etapa, no visto por las cámaras de televisión, y terminó la prueba a 8,1s de distancia. Sin embargo, fue crucialmente dos segundos más rápido que el líder del rally, Evans, para reducir la diferencia a 2,8s.

"Tuvimos un error: nos equivocamos en las notas y dañamos probablemente la parte delantera", dijo Tanak. "No me siento bien en el coche, así que no estamos en la lucha. De momento no lo veo posible".

La siguiente etapa supuso el sexto cambio de líder de la prueba hasta el momento, ya que el líder del rally, Evans, tuvo problemas de forma espectacular.

El galés se pasó de frenada en una curva rápida a la derecha, lo que llevó al GR Yaris a un trompo, dañando la parte delantera y trasera. El impacto hizo que Evans perdiera todo el portón trasero, al igual que su compañero de equipo Rovanpera en el Rally Acrópolis de Grecia.

Evans consiguió llegar al final de la etapa, pero perdió 36,5s en el proceso, mientras que Rovanpera ganó la etapa para saltar increíblemente del tercer puesto a una ventaja de 4,6s sobre Tanak, con Ogier tercero, y Evans cayendo al cuarto.

Evans se vio obligado a parar en el siguiente tramo de carretera para llevar a cabo más reparaciones frenéticas, e hizo uso de los charcos de agua al lado de la carretera para llenar su bolsa de camello para utilizarla en el radiador de su GR Yaris. Fue una escena similar a la de su compañero de equipo Esapekka Lappi, que se precipitó a un lago en el Rally de Finlandia a buscar agua para reparar su radiador tras un vuelco.

Por suerte, Evans consiguió llegar a la corta etapa final de 5,81 km antes del servicio de medio día. El piloto de Toyota tuvo aún más suerte cuando los organizadores cancelaron la etapa tras el aparatoso accidente de Greensmith, lo que significó que no perdería aún más tiempo.

El Puma de Greensmith chocó contra un banco, provocando un violento vuelco antes de detenerse en la mitad de la carretera, lo que significó que se necesitaría un camión de recuperación para remover el coche gravemente dañado.

En ese momento, Breen, Neuville, Katsuta, Solberg y el piloto privado Lorenzo Bertelli habían completado la etapa.

En el WRC2, el favorito local Hayden Paddon continuó liderando la clase cómodamente frente a Kajetan Kajetanowicz, mientras que el campeón de Supercars Shane van Gisbergen se mantuvo tercero en la clase en su debut en el WRC.

Las tripulaciones del WRC realizarán una segunda pasada por las etapas de la mañana por la tarde para completar la etapa del sábado.