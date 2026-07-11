Roma avanza en su candidatura para entrar al calendario del WRC en 2027

El plan de Roma para acoger una prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes el año que viene ha dado un paso decisivo tras la celebración, la semana pasada, de una prueba candidata constructiva.

El WRC anunció el año pasado sus planes de cambiar la ubicación de su prueba italiana para 2027, y el Rally " " de Roma Capitale, disputado sobre asfalto, sustituirá a las etapas sobre tierra de Cerdeña.

Cerdeña ha acogido el WRC todos los años, salvo en 2009, desde que la prueba se trasladó desde San Remo, en el continente, en 2004. Italia también ha estado representada en el WRC por el Rally de Monza en 2020 y 2021, cuando estaban vigentes las restricciones por la COVID-19.

Roma acoge una prueba del calendario del Campeonato de Europa de Rallyes desde 2017, a través del Rally di Roma Capitale, y los organizadores están deseosos de elevar el rally a la categoría del WRC.

La semana pasada, una delegación de la FIA acudió a la edición del Rally di Roma Capitale correspondiente al ERC, ganada por la estrella del WRC2 Roberto Dapra, para evaluar la viabilidad de que el evento dé el salto al WRC.

Para que se tome una decisión definitiva sobre si el evento cumple los criterios exigidos y puede incluirse en futuros calendarios del WRC, es necesario que se celebre una prueba candidata (rally de prueba) y que la FIA la considere un éxito.

Yohan Rossel Foto: ERC

Roma es uno de los tres nuevos rallies propuestos para el calendario de 2027, junto con EE. UU. y Gran Bretaña —a través del Rally de Escocia—, que esperan recibir la aprobación definitiva de la FIA ( ).

El organismo rector del automovilismo mundial visitó el mes pasado el emplazamiento propuesto para la prueba de EE. UU. en Tennessee y Kentucky, mientras que una delegación se desplazará a Escocia para asistir al Grampian Forest Rally, que servirá como evento candidato del Rally de Escocia en agosto.

El Rally Di Roma Capitale de la semana pasada contó con un recorrido revisado que incluía nuevas etapas asfaltadas cerca de Roma y un nuevo parque de asistencia situado en la capital. La FIA destacó "la solidez de su plataforma promocional" que ofrece la etapa superespecial del evento, que discurre junto al famoso Coliseo.

Un informe de la FIA señalaba: "Al regresar al ERC por novena vez, la edición de 2026 sirvió como una importante evaluación en directo de la capacidad del Rally di Roma Capitale para dar el salto al Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA, poniendo de manifiesto el continuo desarrollo del evento a través de un recorrido rediseñado, nuevos lugares emblemáticos en el centro de Roma y nuevas etapas especiales celebradas a la sombra del emblemático Coliseo de la ciudad.

"A lo largo de los tres días que duró el evento, delegados de la FIA colaboraron estrechamente con las autoridades locales y los organizadores implicados en la celebración del rally para evaluar la preparación del Rally di Roma Capitale de cara a un posible salto al Campeonato del Mundo de Rally de la FIA.

"Una característica fundamental de la edición de 2026 destacada por la delegación fue la solidez de su plataforma promocional, que incluye actividades en el corazón de Roma y una etapa especial en los alrededores del Coliseo.

Rally de Italia 2025 Foto: M-Sport

"La celebración de un rally en un lugar tan emblemático, combinada con la magnitud de la participación de los aficionados y la visibilidad en el centro de la ciudad de , demostró el potencial del evento para acercar el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA a nuevos públicos".

La FIA analizará ahora todas sus conclusiones en las próximas semanas para determinar si el rally puede incluirse en el calendario del próximo año, que probablemente se anunciará en verano.

"Este es otro momento emocionante para los aficionados, que refleja un año de crecimiento para el campeonato en 2026, con pruebas candidatas celebradas en Estados Unidos, el Reino Unido y ahora en la histórica capital de Italia", afirmó el presidente de la FIA e , Mohammed Ben Sulayem.

"Existe un impulso global a favor de los rallies, tanto en los mercados en crecimiento como en los tradicionales, lo que pone de relieve nuestro compromiso de llevar el campeonato a nuevas audiencias de todo el mundo.

"Me gustaría dar las gracias a nuestro club miembro, el Automobile Club d’Italia, a WRC Promoter, a los organizadores locales y a todos aquellos que han colaborado para apoyar este proceso.

"Ahora que la prueba candidata ha concluido, centramos nuestra atención en que finalice nuestros informes y comparta lo aprendido con los organizadores locales".