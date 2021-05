Ott Tanak no se baja de la cabeza de la prueba y se mantiene firme a los ataques lanzados por Evans y Dani Sordo. En un bucle en el que las diferencias entre los tres primeros han sido mínimas, el estonio fue capaz de exprimir al máximo su Hyundai i20 coupé WRC y los neumáticos durante el primer tramo de la mañana para, posteriormente, ir jugando con su ventaja sin permitir a sus rivales acercarse.

El rally se reinició en Vieira do Minho, el complicado tramo cambiante que combina zonas de arena con otras más compactas y anchas vías con cerradas y estrechas curvas, en un terreno con mu poco agarre. Todos los pilotos volvieron a decantarse por los neumáticos más blandos, montando en sus coches cuatro de esa especificación y dos duros.

Todos obviamente menos uno, Thierry Neuville, que se reenganchó al rally tras su abandono ayer pero que, con miras a la power stage de mañana, decidió guardarse los blandos restantes para la jornada del domingo.

Así que abriendo pista con los neumáticos que, a priori, no tocaban y con el sólo propósito de mantenerse vivo en el rally para conseguir los puntos extra del domingo, el belga consiguió un tiempo bastante alejado de sus rivales.

Ogier, que lleva todo el fin de semana sin encontrarse a gusto con el coche, se quitó de en medio el inconveniente de tener que abrir pista y aunque al final de la jornada inicial, parecía recuperar ritmo, seguía sin poder meterse en la pelea.

El que no se dejaba nada en la saca fue Ott Tanak, que comenzó la jornada cómo había terminado la anterior, de manera dominante, y consiguió endosar 7,5 segundos aun digno Elfyn Evans que se mantenía en la segunda plaza pese al empuje de Dani Sordo que cedía 2,5 segundos con el galés.

Dani, apuntó a la niebla como uno de los factores que le habían ralentizado en el tramo y a su, todavía, falta de acoplamiento con su nuevo copiloto, Borja Rozada, lejos ya de los problemas de neumáticos de la primera jornada. "He cometido algunos errores en sitios que eran muy rápidos por las notas, pero luego he tirado al máximo" explicaba el cántabro.

Sordo y Evans se mantienen en la lucha

En Cabeceiras de Basto, con unas pistas que tenían bastante barro, Ogier seguía perdiendo tiempo. A su ritmo, lejos del que marcaban los de cabeza, se unió un trompo que terminó de destrozar sus aspiraciones de recortar tiempo en este segundo tramo de la mañana.

En los puestos de podio seguían destacándose Sordo, Evans y Tanak, claramente más rápidos que el resto de los pilotos de WRC. El español, pese a no mostrarse muy contento con los neumáticos, perdía sólo una décima con Evans. "He puesto los blandos y ha sido un grave error" confesaba Dani, "creo que he desgastado mucho los neumáticos y al final estaba un poco asustado".

Por delante Tanak parecía estar jugando en otra liga y volvía a meter un buen saco de tiempo a todos sus rivales, aumentando la ventaja en casi 5 segundos con Evans y Sordo y en 21 con respecto a Ogier.

"En general, todo bien" comentaba el estonio, "este último [tramo] quizás no tan bien, veremos si mejora para el siguiente bucle. En general el coche va fino".

Trompo de Ogier, que no levanta cabeza

En el tramo más largo de todo el Rally de Portugal, Amarante con 37,9 kilómetros, la posibilidad de ganar o perder tiempo estaba en la mente de todos los pilotos. Neuville decidía penalizar y no abrir pista al tener que hacer unas comprobaciones en su coche.

Mientras que Ogier seguía perdiendo tiempo em parte debido a un trompo, Sordo comenzaba el tramo metiéndole tiempo a Evans, pero el británico se rehizo en la parte final para acabar 1,5 segundos por delante del de Hyundai. "Estamos muy pegados en todos los tramos" dijo Sordo, "es divertido, pero en este último, era difícil gestionar los neumáticos. He perdido tiempo en un par de sitios, pero no estuvo mal".

Tanak continuó a lo suyo, marcando el mejor tiempo con una ventaja de apenas un segundo con respecto a Elfyn Evans. "He tratado de ir muy, muy fino en este último [tramo] y de momento todo va bien" explicó el campeón del mundo de 2019.

Antes del segundo bucle, Tanak lidera el rally con 19,2 segundos de ventaja sobre Evans, 25,3 con respecto a Sordo y más de un minuto con Katsuta y con Ogier.

Rally de Portugal 2021 - Clasificación tras la SS10

Pos. Piloto/copiloto Coche Tiempo/Gap 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 1.48'50”4 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +18"3 3 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +22"9 4 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +46"9 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +57"1 6 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +1'09"6 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'37"2 8 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +2'56"2 9 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +5'06"8 10 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +5'21"3