Rally de Paraguay: Sami Pajari lidera después de que los fallos de neumáticos reconfiguren el orden

Sami Pajari se hizo con el liderato del Rally de Paraguay tras salir de una castigadora jornada inaugural marcada por una serie de pinchazos y accidentes que sacudieron la clasificación del World Rally Championship.

Pajari y su copiloto Marko Salminen, en busca de una tercera victoria en el WRC tras sus triunfos en Estonia y Finlandia, comenzaron el bucle de la tarde cuartos en la general y a 33,2 s del liderato. La pareja finlandesa se vio retrasada por una fuga de agua en su GR Yaris por la mañana, pero terminó el día como la única tripulación de Rally1 que evitó los problemas de neumáticos que lastraron las etapas de grava del viernes.

Pajari aprovechó los pinchazos y las delaminaciones de Elfyn Evans y Hayden Paddon para saltar al liderato, terminando el día con una ventaja de 11,9s sobre Paddon. El líder del campeonato Evans rescató la tercera posición, a 56,3s.

"Después de todas las locuras, estamos bastante bien en la clasificación, pero solo se ha completado el viernes. Creo que los días que vienen son los más exigentes. Por el momento estamos bastante bien", dijo Pajari.

Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai Motorsport

Paddon había emergido con un sorprendente liderato del rally al mediodía en su debut sobre grava con Rally1 para Hyundai. Era la primera vez que Paddon lideraba un rally desde Portugal 2018.

El neozelandés aprovechó un agitado bucle matinal que vio los abandonos de su compañero de equipo Thierry Neuville (pinchazo, suspensión rota), el vigente campeón del mundo Sébastien Ogier (dos pinchazos, suspensión rota) y Takamoto Katsuta (vuelco).

Los problemas de Paddon llegaron en la sexta etapa (Nueva Alborada 2), cuando el kiwi sufrió una delaminación del neumático delantero derecho. El retraso fue suficiente para entregar a Evans el liderato del rally por el estrecho margen de 0,5s.

Pero el tiempo de Evans en cabeza duró poco, ya que la segunda pasada por la prueba más larga del rally, Yerbatera de 33,88 km, trajo otra oleada de problemas de neumáticos. El neumático trasero derecho de Evans empezó a delaminarse y finalmente se desintegró por completo, obligando al galés a llevar su GR Yaris Rally1 hasta la meta sobre la llanta. Evans cayó del liderato al tercer puesto.

Pajari, mientras tanto, completó la etapa sin contratiempos y fue el más rápido por 0,1s por delante de su compañero de Toyota Oliver Solberg. Paddon también llegó a la meta con un neumático trasero izquierdo delaminado, perdiendo 20,8s respecto a Pajari, pero hizo lo suficiente para conservar el segundo puesto.

Pajari llevó una ventaja de 12,4s a la corta superespecial vespertina del Autódromo Alfredo Scheid para cerrar el viernes 11,9s por delante de Paddon.

"Creo que todos han tenido problemas, así que si podemos salir de dos etapas con pinchazos y seguir a tiro, hemos tenido mala suerte pero también suerte al mismo tiempo", dijo Paddon.

"Día duro, y lo que asusta es que creo que este va a ser el día más fácil del rally."

Evans mantuvo el tercer puesto, a 44,4s de Paddon, tras haber sufrido notablemente delaminaciones de neumáticos en ambas pasadas por Yerbatera.

Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai Motorsport

Adrien Fourmaux completó el día en cuarta posición, a 1min51,3s del liderato, pero mostró frustración tras sufrir un doble pinchazo trasero en la séptima etapa, la misma prueba en la que Paddon y Evans también sufrieron delaminaciones de neumáticos. No obstante, el francés ganó cuatro de las ocho etapas del viernes.

Josh McErlean completó el top cinco tras haber llegado a rodar segundo al mediodía. El irlandés estaba a solo 9,8 s del liderato después de la sexta etapa antes de detenerse para cambiar una rueda en Yerbatera y perder más de dos minutos.

El favorito local Diego Domínguez terminó el viernes sexto en la general y lideró WRC2 por 39,4s sobre Gus Greensmith, que ocupa el séptimo puesto.

Solberg llegó a la asistencia en octava posición, a 3m33,3s del liderato, después de que su prometedor inicio se deshiciera en la primera pasada por Yerbatera cuando su motor se caló al frenar y no volvió a arrancar. Los espectadores finalmente empujaron su Toyota para arrancarlo antes de que un pinchazo posterior añadiera más retraso.

Se espera lluvia intensa para la etapa del sábado, que trae otros 137,34 km a lo largo de nueve tramos.