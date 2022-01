Loeb se lleva la victoria sobre Ogier en Montecarlo

Loeb consiguió su octavo triunfo en el Rally de Montecarlo, tras una apretada jornada final en la que Ogier, que se acostó siendo líder, perdió la primera plaza tras un pinchazo en la penúltima especial que le hizo perder 34 segundos y servirle la victoria en bandeja a su rival.

La remontada de Loeb era difícil, pero no imposible. La única opción del alsaciano era tirar con todo en cada uno de los cuatro tramos del domingo y esperar, cosa improbable, que Ogier cometiese un error o que tuviera algún tipo de problema.

La mañana comenzaba con la primera pasada entre La Penne y Collongues, en una carretera con las cunetas llenas de nieve y hielo, pero pero con el asfalto en bastante buenas condiciones. Los dos aspirantes a la victoria calcaron su elección y salieron a la última etapa con seis neumáticos blandos, elección que compartió casi toda la parrilla menos Thierry Neuville y Solberg, con 4 blandos y 2 superblandos y Kastuta y Evans, que prefirieron aligerar peso y subieron sólo un blando de repuesto.

Tras las bajas del sábado, en la mañana del último día se sumó Oliver Solberg, que la jornada anterior había tenido un problema tras su accidente y el habitáculo se llenaba de humo. El joven sueco decidió parar tras sentirse mal por haber respirado el humo de su coche durante toda la etapa anterior.

Prudencia ante todo

En el segundo tramo de la mañana, el firme no estaba para bromas, con muchas zonas húmedas y parches de hielo en las que ni Loeb, ni por supuesto Ogier arriesgaron lo más mínimo, dejando a Thierry Neuville que se llevase su primer scratch de la era híbrida en un rally para olvidar del equipo Hyundai.

Loeb perdía 4,6 segundos con Ogier, despidiéndose prácticamente de una victoria que ya tenía muy complicada al salir del parque de asistencia el domingo por la mañana. "Había zonas bastante resbaladizas y no he arriesgado porque el agarre cambiaba continuamente", explicó Loeb, mientras que Ogier justificaba su prudencia por prevenir un pinchazo: "He tratado de mantenerme lejos de las cunetas más afiladas".

Otro que tenía miedo de los pinchazos, según sus propias palabras en el primer tramo, era Elfyn Evans, pero su prudencia de nada le sirvió porque sufrió uno en en kilómetro 5 perdiendo dos minutos.

Pero quien pensase que estaba ya todo el pescado vendido, estaba totalmente equivocado. El miedo de Ogier a los pinchazos era real, tanto que en la parte final del penúltimo tramo sufría uno en su neumático delantero izquierdo, haciéndole perder 34 segundos y, lo que a estas alturas era lo más importante, cedía el liderato a Loeb, que se quedaba con 9,4 segundos de ventaja a falta de sólo un tramo para terminar.

Por tanto, Loeb salía a la power stage sin presión y con el único objetivo de llegar a meta sin ningún susto para asegurarse la victoria. La única opción de Ogier era llevarse el tramo y esperar algún fallo del de Ford para tener alguna posibilidad de darle la vuelta a la situación.

Tantas ganas tenía Ogier de intentar la machada que salió antes de tiempo de la puerta de salida, penalizando diez segundos y despidiéndose definitivamente de lograr uno de sus objetivos este año.

Loeb se limitó a ir lo suficientemente rápido como para no meterse en líos, pero sin tomar ningún riesgo, terminando a 8 segundos de Rovanpera, que se adjudicó la power stage y llevándose una victoria que había buscado desde la primera noche en el Turini.

Ogier conservó la segunda plaza con Craig Breen en el tercer escalón del podio con Rovanpera cuarto, Greensmith quinto y Neuville, el único Hyundai en meta, en la sexta plaza.

Scratchs del domingo, de las SS14, SS15, SS15 y SS17

SS14: S. Loeb

SS15: T. Neuville

SS16: S. Loeb

SS17: K. Rovanpera

Power Stage (Etapas de potencia)

1. K. Rovanperä (5 puntos)

2. E. Evans (4 puntos)

3. T. Neuville (3 puntos)

4 . S. Loeb (2 puntos)

5. S. Ogier (1 punto)

Rally de Montecarlo - Clasificación final