El parque cerrado del jueves del Rally Acrópolis estará en un barco

El Rally Acrópolis Grecia contará con una nueva base y un singular parque cerrado flotante para la edición de este año del brutal evento sobre tierra del Campeonato Mundial de Rally.

Los organizadores han revelado hoy el itinerario de la octava ronda de la campaña 2026 (25-28 de junio), que verá al parque de asistencia del rally trasladarse 240 kilómetros hacia el sur desde la ciudad de Lamia hasta Loutraki, a 80 km al este de la capital Atenas.

Como resultado del cambio, el rally comprenderá 17 tramos que abarcarán las regiones de Ática, el Peloponeso y Grecia Central, e incluirá una mezcla de especiales antiguas, de regreso y nuevas, que totalizarán más de 320 km.

El evento también incluirá una característica inusual. Tras la súper especial inaugural del jueves por la noche en Atenas, las tripulaciones abordarán un ferry desde el puerto de Corinto hasta Itea para comenzar la etapa del viernes.

El barco se convertirá en el parque cerrado oficial, con la opción para las tripulaciones de permanecer a bordo durante la noche. Se espera que este método de transporte de los coches ahorre tiempo y facilite la logística para los equipos.

La etapa del viernes contará con el popular tramo Bauxites antes de dirigirse al monte Parnassos, que será el más largo del rally. Los primeros 19,28 kilómetros siguen parte del tramo Drosohori utilizado por última vez en 2009, pero la sección restante de 10,77 km es completamente nueva.

Bandera de Grecia Photo by: Toyota Racing

El tramo Ghymno también hará su primera aparición desde 2013, mientras que una prueba renovada de Loutraki, el doble de larga que la versión anterior, aparecerá dos veces el domingo y albergará la Power Stage final del rally.

"El Rally Acrópolis es un evento con una fuerte presencia internacional, que destaca a Grecia como destino para grandes acontecimientos deportivos", dijo Giannis Vroutsis, viceministro de Deportes.

"El diseño de este año, con nuevas especiales y el innovador traslado marítimo de las tripulaciones, aprovecha las características únicas de nuestro país y refuerza el vínculo entre diferentes regiones a través de un evento de visibilidad global. Seguimos apoyando activamente un evento que reúne deporte, tecnología, turismo y la identidad griega".

El renovado recorrido del Rally Acrópolis Grecia es uno de varios cambios recientes anunciados para varios rallies este año. A principios de este mes, el Rally de Finlandia anunció cambios significativos en su itinerario, siendo el más notable la decisión de eliminar la icónica especial Ouninpohja, considerada una de las más veneradas del WRC.

Esta semana, el Rally Japón (28-31 de mayo) anunció que contará con nuevas pruebas sobre asfalto que se incorporarán a su itinerario de 2026. Esto sigue a un anuncio del Rally Italia Cerdeña (1-4 de octubre) que confirmó que su base volverá a la ciudad de Alghero para lo que será la última edición del evento dentro del WRC, ya que Roma planea albergar la ronda italiana del WRC a partir de 2027.

Mientras tanto, la visita de abril a las Islas Canarias verá al rally incluir una súper especial disputada en el Circuito Islas Canarias, sede que albergó la legendaria Race of Champions de 1992 a 2003.