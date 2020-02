Ogier ha hecho un Rally de Suecia con inteligencia

Cuarto al final del Rally de Suecia, Sébastien Ogier cerró la brecha dentro del contingente de los pilotos de Toyota de tiempo completo. Elfyn Evans ganó la segunda ronda de la temporada, mientras que Kalle Rovanperä, de 19 años, logró adelantarse al seis veces campeón del mundo para conseguir el tercer escalón del podio.

Ogier explicó que este resultado no era malo considerando las situaciones del rally, que ahora tuvo condiciones más semejantes a primavera que con la tradicional nieve y hielo.

"Honestamente [Rovanperä] se lo merece, hizo un buen rally, hizo una gran Power Stage, se atrevió a tomar riesgos en condiciones que realmente no son fáciles para todos”, expresó el múltiple campeón del mundo.

“Conduje con la cabeza este fin de semana. Cuando miras atrás, ya sea Thierry [Neuville] u Ott [Tänak], estábamos más o menos en el mismo tiempo. Estas son condiciones en las que realmente tienes que atreverte, y cuando juegas en el campeonato, no es fácil", explicó al micrófono de la RTBF antes de indicar que su confianza en el coche no debía ser cuestionada: "El coche, lo encuentro muy bueno, me siento muy bien en él. Se trata solo de la toma de riesgos”.

Ogier también comentó la victoria de su compañero Elfyn Evans, ya tercero en el Rally de Montecarlo el mes pasado. El francés está satisfecho con el resultado global del equipo Toyota y espera con confianza el resto del campeonato, ya que es tercero en la clasificación general, a cinco puntos de Evans y Thierry Neuville.

"Hizo dos rallies muy buenos, y es una victoria merecida para él, me alegro por él y por todo el equipo, es un gran resultado para todos. No vamos a decir que estamos contentos de terminar cuartos, pero en general sigue siendo una buena operación para el campeonato, estamos más o menos donde queremos estar antes de llegar a México”.

“Por supuesto que siempre hay un poco de decepción porque podrías haber hecho más, tomar más riesgos, pero ¿merece la pena en este momento de la temporada? No estoy seguro."