Ogier, el más rápido en el 'shakedown' de Montecarlo

Gap (Francia).- Tras las tres pasadas obligatorias al tramo inicial de entrenamiento en Gap, antes de partir rumbo al Principado de Mónaco para el comienzo real de rally, Sebastien Ogier logró el mejor tiempo con su Toyota, por delante de Thierry Neuville y de su compañero de equipo Elfyn Evans.

El francés, siempre peligroso en casa, se encuentra como un animal herido tras no haber podido ganar el mundial en 2019 y la salida de Citroën del campeonato. "Voy a pelear duro para volver a ganar el campeonato", dijo el hexacampeón francés. "Soy el mismo de antes, aunque, si acaso, el hecho de no ganar el año pasado me hace tener más apetito de volver a ganar".

El tercero de los máximos aspirantes al mundial y actual campeón del mundo, Ott Tanak, fue cuarto a 1,2 segundos de Ogier. El estonio sabe que los tres mismos pilotos que se jugaron el título en 2019 estarán de nuevo peleando esta temporada. "Estoy seguro de que, al menos, tendré que pelar contra dos tíos", dijo Tanak, refiriéndose a Ogier y su compañero de equipo Neuville. "Pero quizás haya más pilotos que se metan en la lucha".

Por detrás, trío de finlandeses con los Ford de Suninen y Lappi por delante del debutante en la máxima categoría, Kalle Rovanpera. Sebastien Loeb terminó las pasadas de entrenamiento en la novena posición, aunque el alsaciano es siempre un piloto a tener en cuenta en este rally que ha ganado en siete ocasiones.

El rally se desplaza en la noche del miércoles hacia Mónaco para la primera jornada, con dos tramos nocturnos cronometrados: Malijai-Puimichel, de 17 kilómetros y Bayons-Breziers, de 25.

El vencedor de la pasada edición fue Sebastien Ogier, pilotando para Citroën, con Thierry Neuville en segundo lugar y Ott Tanak completando el podio, una terna que se repitió en varias ocasiones y que, en principio, será también la tónica esta temporada.

Pasa las fotos y descubre los dorsales de los pilotos del WRC 2020

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen)