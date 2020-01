A Ogier le faltó "conocimiento" para ir al límite con el Toyota

El seis veces campeón del mundo de rally quedó 12s5 de su rival de Hyundai, Thierry Neuville, durante en el clasificador final de la primera ronda de 2020 en Montecarlo, que marcó su debut como piloto del equipo Toyota, poniendo fin a una racha de victorias en Montecarlo que se remonta a 2014.

Aunque dijo que no se sentía cómodo para presionar con fuerza en la persecución de Neuville, Ogier reforzó sus puntos terminando segundo en el Power Stage, superando a su compañero de equipo Elfyn Evans en el proceso, y describió el resultado como "prometedor".

"Es un buen augurio para el resto de la temporada, tanto por el buen ambiente que hay en todo el equipo como por la sensación positiva que tuve al volante", agregó.

"Aunque tendremos que mejorar un poco nuestro juego en los próximos rallies, el rendimiento estaba ahí y el potencial del Yaris WRC es innegable".

"No podemos negar una ligera decepción al ver que nuestra serie de victorias en este legendario evento llega a su fin, pero en general el resultado es muy positivo para empezar la temporada y eso es lo que debemos llevarnos".

"Lo que me faltó fue un nivel de conocimiento del auto que me hubiera permitido soltarme un poco en las desafiantes condiciones de este rally y tal vez aumentar la toma de riesgos, pero no soy de los que fuerzan las cosas cuando no las siento. No olviden que esta fue nuestra primera carrera con este auto y que aún no tenemos mucha experiencia en él".

Ogier citó el accidente a alta velocidad que protagonizó el viernes el campeón 2019, Ott Tanak, quien hizo su debut en Hyundai después de haber dejado Toyota.

"Eso tiende a fortalecer mi creencia en mi estrategia habitual de permanecer dentro de mi zona de confort y confiar en mis sensaciones", añadió el francés.

"Estamos especialmente contentos de que ellos (Tanak y el copiloto, Martin Jarveoja) salieran ilesos de ese accidente y estamos deseando volver a pelear con ellos en el próximo rally".

