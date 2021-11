Ogier: difícil decir cuál de mis ocho títulos tiene mayor peso

El piloto de Toyota, Sébastien Ogier, se aseguró una emotiva victoria para llevarse su octavo campeonato tras imponerse en el Rally de Monza después de una emocionante lucha durante toda la prueba con su compañero de equipo y rival Elfyn Evans.

La victoria de Ogier provocó escenas emotivas al bajar el telón de una brillante carrera a tiempo completo en el WRC, mientras que también fue el último evento para su copiloto Julien Ingrassia después de una exitosa sociedad entre ambos durante 16 años.

Ingrassia derramó una lágrima al cruzar la línea de meta antes de que Ogier le obsequiara un casco especial para conmemorar el octavo título mundial y su carrera, antes de subir al techo del Yaris para celebrar el campeonato.

Aunque se espera que Ogier regrese al WRC para al menos un rally el año que viene en Montecarlo, el piloto de 37 años no se arrepiente de su decisión de retirarse de la conducción a tiempo completo en el WRC.

"Es difícil poner palabras a este tipo de días en términos de emociones, pero la más grande hoy se trata sobre Julien [Ingrassia]", dijo Ogier a Motorsport.com al concluir la competencia el domingo.

"Sabemos dentro de nosotros que hay mucha alegría, pero hay un poco de tristeza y más que un poco en realidad”.

"Sabemos que es el final de este fantástico viaje y Julien ha sido una parte enorme de esta exitosa historia. Al cruzar la línea de meta le dije que le echaría de menos”.

“Había preparado su casco hace unos cuantos rallies cuando teníamos esta ventaja de 44 puntos. En los últimos rallies no pudimos finiquitar el título y al final no pudimos utilizarlo, así que tuve que esperar hasta la última etapa del rally para usarlo”.

"Al menos el año que viene sólo haré algunos rallies, pero en el hecho no tengo planes reales. Todo lo bueno tiene un final en la vida y no estoy triste por esta decisión que he tomado, pero me parece completamente correcto hacer esto ahora mismo”.

"Vamos a ver qué me depara el futuro en mi vida. Siento que necesito este descanso y tiempo para mí y tratar de construir algo más de motivación para hacer algo más dentro del deporte motor”.

Winner and Champion Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

El final de cuento de hadas de Ogier estuvo a punto de no cumplirse cuando rozó una barrera de hormigón con su parte delantera derecha en la primera etapa del domingo en Monza, y evitó de suerte una pinchadura de neumático.

"Sí, la suerte forma parte de este deporte. Rocé esa barrera y a los pocos milímetros se produce un impacto, eso puede provocar que se rompa la rueda y como mínimo es un pinchazo", añadió.

"Sabía que no era un gran impacto porque casi no lo sentí, pero por dentro algo sonaba raro y no paraba de mirar el cuadro de mandos para ver si tenía un pinchazo. Me sentí bastante aliviado al ver que no había ninguno y que podía seguir con normalidad”.

Reflexionando sobre su trayectoria, Ogier dice que es imposible elegir un título favorito de sus ocho campeonatos.

"A mis ojos, todos son los mejores, los aprecio todos", expresó. "A veces hago una clasificación, pero siempre es un viaje único. Creo que emocionalmente los aprecio aún más año tras año".

No obstante, Ogier volverá a ponerse al volante de un coche de rallies la próxima semana, ya que se espera que el francés pruebe por primera vez el nuevo coche híbrido de Toyota para las nuevas especificaciones de Rally1 2022.

