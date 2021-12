Ogier no irá por el título aunque gane en Montecarlo

Después de conquistar su octavo título del mundo, Ogier está preparado para dirigirse a un semi-retiro en 2022 tras reducir sus compromisos en el WRC a una temporada parcial con Toyota, ayudando a una tercera participación compartida con Esapekka Lappi.

Ogier ha reconocido que el deseo de pasar más tiempo con su familia y las ganas de participar en otras carreras de circuitos son las principales razones para dar un paso atrás en el WRC de 2022.

En esta nueva etapa del Campeonato del Mundo de Rally, el piloto francés solo está confirmado para disputar la primera carrera en Montecarlo el próximo mes de enero, momento en el que se estrenará el nuevo reglamento híbrido del Rally1 del WRC.

Si bien Ogier ha batido récords en ocho ocasiones en este famoso evento de asfalto, el piloto de 37 años confirmó que no se verá tentado a cambiar sus planes y competir por un noveno campeonato mundial en caso de que salga victorioso.

"No, seguro que no, eso no sucederá", dijo Ogier cuando se le preguntó si consideraría cambiar de opinión después de una posible victoria en Montecarlo.

"Después de Montecarlo, la posibilidad de que no participe durante un tiempo es grande. Porque incluso ahora mismo digo que necesito un descanso, pero siento que en realidad no lo tengo porque estaré de inmediato en los preparativos para Montecarlo nuevamente".

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

"La verdad es que hasta ahora Montecarlo es el único que se fija en el calendario. Después, quiero tomarme un tiempo para pasarlo con mi esposa y mi hijo pequeño, y luego veremos qué viene después".

Ogier tuvo el placer de probar por primera vez el nuevo híbrido GR Yaris Rally1 de Toyota durante una prueba en Francia a principios de este mes.

Con todos los equipos luchando actualmente para intentar dominar la nueva tecnología híbrida, el francés dice que no hay ninguna garantía de cara al evento de apertura del 20 al 23 de enero.

"Ha sido emocionante probarlo", dijo.

"Obviamente [el coche] es muy diferente con la nueva tecnología híbrida. El equipo ahora mismo tiene un gran desafío para intentar estar listo para Montecarlo, pero tampoco tenemos muchas garantías de participar en este rally", concluyó.