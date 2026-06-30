El nuevo constructor del WRC se prepara para la primera prueba de su coche de 2027

La primera empresa preparadora en comprometerse con el reglamento de 2027 del World Rally Championship se prepara para probar su coche WRC27 en agosto, antes del inminente cambio del próximo año en la máxima categoría de los rallies.

Fundada por el experimentado ingeniero de deportes de motor Lionel Hansen, el exdirector de rallies de la FIA y exjefe de Citroen en WRC, Yves Matton, y Prospeed, Project Rally One anunció en diciembre del año pasado sus planes para diseñar, construir y homologar un coche con especificación WRC27 para el inicio del próximo ciclo reglamentario del campeonato.

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El WRC permitirá que preparadores se conviertan en constructores bajo el nuevo reglamento técnico, con Project Rally One y la española RMC Motorsport como las primeras organizaciones en comprometerse con las nuevas reglas.

Project Rally One ha estado trabajando intensamente en su nuevo coche para 2027, y se espera que el ensamblaje del primero esté completo el próximo mes, antes de su primera prueba en agosto. Sujeto a la finalización con éxito de todos los hitos de desarrollo tanto en grava como en asfalto, está previsto que el ensamblaje de los dos primeros coches se complete antes de fin de año.

"La primera fase del proyecto, centrada en los estudios técnicos y el diseño del vehículo, se ha completado ahora con éxito de acuerdo con nuestros objetivos", decía un documento de actualización de progreso de junio del equipo, que incluía renders del coche propuesto.

"El primer chasis tubular, construido para la homologación de 2027, se encuentra actualmente en su fase final de fabricación antes de la validación técnica por parte de la FIA.

El coche aún debe ser homologado por la FIA. Photo by: Project Rally One

"Al mismo tiempo, la producción de los primeros componentes para el coche de desarrollo avanza a buen ritmo, y todas las piezas restantes deberán entregarse en breve. El ensamblaje del primer vehículo, construido conforme a la especificación técnica final FIA Rally1/WRC27, comenzará el próximo mes.

"La prioridad durante esta fase será validar la fiabilidad de cada componente en diferentes superficies antes de continuar con la puesta a punto y optimización del vehículo para alcanzar el nivel de rendimiento deseado.

"Los próximos seis meses serán cruciales para el éxito del proyecto Rally One. Cumplir con un exigente calendario de desarrollo será esencial para garantizar que el coche esté listo para competir al más alto nivel bajo el nuevo reglamento de la FIA. Todo el equipo está plenamente comprometido con lograr este objetivo y preparar el proyecto para hacer su debut competitivo al inicio de la temporada 2027."

La actualización de progreso del equipo también reveló la composición de su organización, que incluye 17 especialistas que han estado trabajando en el diseño y desarrollo. Alain Penasse, exdirector del equipo WRC de Hyundai de 2013 a 2021, es responsable de la gestión y estrategia deportiva, así como de preparar la entrada del equipo en el WRC.

Jeremy Chevallereau coordina todos los aspectos técnicos del proyecto, trabajando estrechamente con socios, proveedores y subcontratistas. Florent Biard dirige la oficina de diseño y el desarrollo del vehículo, con el apoyo de los ingenieros, diseñadores, delineantes y técnicos de Faster Racing.

Mientras tanto, el destacado exdiseñador de coches WRC de Peugeot, Citroen y Volkswagen Jean-Claude Vaucard ha sido incorporado para ofrecer una visión general como asesor técnico principal.