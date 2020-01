Neuville no teme a Tanak: "Somos inteligentes y sabemos qué hay que hacer"

Mónaco.- El objetivo de Hyundai y Andrea Adamo es, obviamente, conseguir el mundial de pilotos, tras haber conquistado el de marcas en 2019. La papeleta más complicada será para el jefe del equipo, pero tampoco va a ser una tarea sencilla para dos pilotos que persiguen el mismo objetivo.

“La filosofía de Hyundai es darle a todos los pilotos el mismo coche, las mismas piezas, la misma información y ya he tenido seis o siete compañeros diferentes los últimos años, incluido el nueve veces campeón del mundo Sebastien Loeb, y siempre ha funcionado todo bien y no veo ninguna razón para que no funcione bien con Ott”, admitió Neuville.

Siendo la primera cita del año, los dos pilotos han tenido poco tiempo para comenzar a trabajar juntos, como bien explica Neuville: “Todavía no hemos tenido realmente la oportunidad de trabajar juntos, sólo hemos intercambiado información de los test, ahora que empieza el primer rally supongo que será más interesante”.

“Está claro que una vez que te pones el casco sales a pelear, pero cuando volvamos a la asistencia tenemos que trabajar juntos para el equipo y para hacer que nuestro coche sea más rápido, porque si no, estaremos dando demasiadas oportunidades a nuestros rivales. Los dos somos inteligentes y sabemos lo que tenemos que hacer", explicó el belga de Hyundai.

El año pasado el equipo consiguió el mundial de constructores, logro que pretenden volver a anotarse esta temporada.

“Lo más importante fue conseguirlo, eso seguro, pero ahora tenemos que confirmarlo. Ese es nuestro objetivo principal este año, tenemos que demostrar que no fue por suerte, sino por inteligencia, velocidad, tener un buen coche y una buena alineación de pilotos. Este año tenemos que confirmar todo eso”, admitió.

Hablando propiamente del Rally de Montecarlo, Neuville, coincide con la mayoría de pilotos en que es una prueba un tanto difícil de predecir.

“Nunca tienes el 100% de confianza de que vas a estar en el podio, porque es muy fácil equivocarte con un juego de neumáticos o cualquier otra cosa y perder tiempo, pero sí confió en que, si lo hacemos todo bien, estaremos entre los más rápidos”, añadió antes de afrontar un rally en el que todavía no ha inscrito su nombre en el palmarés de vencedores.

Además, Neuville ha visto cómo su ouvrier habitual, Bruni Thiry, no podía ayudarle en esta ocasión al enfermar días antes de que comenzase el rally, aunque ha encontrado un sustituto de lujo en Dani Sordo, que se encontraba en Montecarlo ayudando al equipo y que será quien le “chive” al belga las condiciones de los tramos.

“Cuando supimos que Bruno se había puesto enfermo, ayer por la mañana, inmediatamente pensé en Dani, que estaba también en el reconocimiento, conoce los tramos, conoce el coche, los neumáticos y estaba disponible”, dijo Neuville, admitiendo que fue él quien pensó en el español para hacer el trabajo. “Además, era él único que andaba por aquí, así que antes que escoger a otro sin la experiencia de Bruno, Dani era la única alternativa lógica para mí y él aceptó sin problema. Estoy seguro de que lo va a hacer muy bien”.

Una de las incógnitas era saber cómo iba a ser de rápido Sordo a la hora de entender la manera de trabajar de Neuville con su copiloto Nicolas Gilsoul a la hora de trabajar las notas.

“No creo que cambie mucho, él ha estado trabajando esta mañana con mi sistema de notas, le he explicado cómo lo hacemos nosotros y lo ha entendido de inmediato. Él ya conoce los tramos, así que sólo tiene que centrarse en las condiciones”, dijo confiado.

Neuville tomará la salida del la 88ª edición del Rally de Montecarlo en segunda posición, como le corresponde por el subcampeonato de 2019.

Las mejores fotos del inicio del Rally de Montecarlo 2020