Thierry Neuville considera que el Rally de Finlandia del pasado fin de semana fue "demasiado rápido", tras un número inusual de accidentes de gran repercusión en esta prueba de grava de alta velocidad del Campeonato del Mundo de Rallyes.

Finlandia es famosa por sus tramos de tierra ultrarrápidos; la prueba de este año ha sido la segunda más rápida de la historia del WRC, con una velocidad media de 128,2 km/h, quedándose a las puertas del récord establecido el año pasado.

Neuville había pronosticado que el rally, con un recorrido en el que el 66 % de las etapas eran diferentes respecto al año pasado y sin chicanas virtuales, sería el más rápido de la historia, una hazaña que se habría podido lograr si la lluvia del viernes hubiera amainado.

El campeón del mundo de 2024 fue uno de los muchos pilotos que sufrieron problemas durante la prueba, ya que dañó la suspensión delantera izquierda tras salirse de la pista en la quinta etapa. Sin embargo, su accidente fue leve en comparación con los de sus rivales de Rally1, ya que Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Martins Sesks y Esapekka Lappi volcaron sus coches.

Cuando se le preguntó por las dificultades de la prueba y por la cantidad de incidentes que se produjeron, Neuville declaró a Motorsport.com: "Es la velocidad. Es súper, súper rápido y, sinceramente, era demasiado rápido. Las velocidades medias son de 145 km/h, 147 km/h. En algunos tramos, es simplemente demasiado rápido y las carreteras eran demasiado rectas.

"El rally debería ser más lento. Este ha sido el Rally de Finlandia más rápido que he corrido nunca".

Aunque Neuville se mostró tajante en su opinión sobre las velocidades a las que tenían que circular los equipos, sus rivales no compartían su punto de vista.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"Si dices que el rally es demasiado rápido, simplemente pondrán chicanas y eso no cambiará nada ni supondrá ninguna diferencia", declaró a Motorsport.com el líder del campeonato, Elfyn Evans.

"No creo que [haya ninguna razón para los accidentes]; creo que todo el mundo está simplemente apretando al máximo y eso forma parte del deporte hoy en día. Creo que, como los coches no derrapaban, la gente piensa a veces que no vamos tan rápido, pero puedo decir que sí [vamos rápido].

"Obviamente, los márgenes son estrechos y las prestaciones del coche son increíbles, así que hay que estar muy atento para marcar la diferencia. Por supuesto, los márgenes son muy estrechos, y estas cosas pueden pasar".

En respuesta a los comentarios de Neuville, su compañero de equipo Adrien Fourmaux afirmó: "El rally es demasiado rápido en cuanto te haces mayor", aunque sí explicó que la falta de adherencia constante contribuyó al aumento de los accidentes graves.

"Solo ha habido tres coches que no han sufrido daños este fin de semana", añadió. "Son los de Sami [Pajari], Oliver [Solberg] y el mío. Todos los demás han dañado el coche al chocar contra los árboles o al dar una vuelta de campana. Todo el mundo ha pasado por momentos difíciles, eso está claro. El agarre este año, en comparación con el año pasado, ha sido mucho más irregular. Variaba mucho más y la superficie estaba mucho más compacta, lo que dificulta que el neumático se agarre bien".

Jon Armstrong, de M-Sport-Ford, considera que los pilotos se han visto simplemente obligados a asumir más riesgos para intentar obtener una ventaja, ya que la competición en los primeros puestos se ha vuelto increíblemente reñida.

Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

"Ha habido muchos accidentes", declaró Armstrong a Motorsport.com. "Por un lado, está Rally TV, donde todos podemos ver lo que hacen los demás, y, como he dicho, eso te permite prepararte y saber hasta qué punto debes ir a fondo.

"Pero eso también significa que todos estamos muy igualados en cuanto a rendimiento, así que tienes que empezar a asumir más riesgos en más tramos, intentar sacar más velocidad en secciones en las que quizá no querrías ir tan rápido.

"Pero, si algo sale mal o tomas una trazada ligeramente incorrecta, es muy fácil acabar teniendo un accidente. Así que creo que eso es lo que ha estado pasando, y sin duda es una pena. Pero, como he dicho, eso es parte del espectáculo del rally. Pero no queremos asumir riesgos tan grandes a la velocidad a la que vamos, cuando superamos los 150 km/h. Cuando te pones el casco, eso es lo importante. Solo te concentras en la velocidad, y para eso estamos aquí.

"Si tienes un accidente aquí, no va a ser uno menor. Pero tampoco es que no haya otros rallies peligrosos. Es algo inherente a este deporte. Y hay formas de ralentizar un poco las etapas, quizá con algunas chicanas como esas. Pero es el Rally de Finlandia, así que eso [la velocidad] es lo que le encanta a todo el mundo. Estoy seguro de que también pueden encontrar algunas carreteras más lentas. Pero el problema es que se estropean un poco más".