Neuville no tiene “otra opción” que asumir más riesgos en el cierre del Rally de Grecia

Thierry Neuville ha admitido que tendrá que asumir más riesgos si quiere derrotar a Sébastien Ogier en un duelo dominical para ganar el Acropolis Rally Greece.

El campeón del mundo de 2024 salió de un tenso duelo del sábado con una estrecha ventaja de 4.1s sobre el vigente campeón del mundo y nueve veces campeón Ogier, de cara a las cuatro últimas etapas de grava accidentada del domingo.

La tarde del sábado presenció cómo se intensificaba la batalla entre los campeones del WRC. Neuville realizó probablemente su mejor conducción de la temporada hasta la fecha para batir a Ogier por 7.1s en la etapa 12, que fue acortada debido al deterioro de las condiciones de la carretera.

Sin embargo, Ogier respondió de forma impresionante en la última etapa del día para batir a Neuville por 6.7s y reducir una ventaja de 10.8s a solo 4.1s.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai Motorsport

Solo quedan 84 kilómetros de tramos competitivos el domingo, con varios tramos accidentados donde el riesgo de pinchazo será alto. De cara al último día, Neuville cree que tendrá que aumentar su velocidad para batir a Ogier, lo que requerirá asumir más riesgos.

“Hacía mucho tiempo que no me sentía tan cómodo en el coche, así que eso básicamente marca la diferencia,” dijo Neuville a Motorsport.com.

“Sabemos que en esta superficie accidentada el Hyundai suele funcionar mejor. Fue una gran conducción y la sensación en el coche era realmente buena.

“Hasta ahora hemos podido controlar nuestra velocidad y ahora, con solo 84km restantes, necesitamos aumentar un poco el ritmo y asumir un poco más de riesgo en las secciones más accidentadas si queremos ganar el rally. No tenemos elección. Ambos (yo y Ogier) tenemos que ir por ese camino. Veremos si hay alguien con suerte o si la lucha continúa hasta el final.”

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai Motorsport

Dado que Hyundai y sus pilotos afrontan un gran déficit en la clasificación del campeonato frente a Toyota y sus pilotos, conformarse con el segundo puesto podría verse como un enfoque sensato. Sin embargo, en el campamento de Hyundai el objetivo está claro.

“Para el equipo, ganar es lo que queremos,” dijo el director deportivo de Hyundai, Andrew Wheatley, a Motorsport.com. “Las etapas de mañana serán muy difíciles y puede pasar cualquier cosa.”

Ogier no ve motivos para cambiar de enfoque

Tras haber experimentado ya la pérdida de una probable victoria por un pinchazo en el Rally Portugal este año, que le entregó el triunfo a Neuville, Ogier ha mantenido un enfoque medido entre riesgo y recompensa que hasta ahora ha dado resultado.

El nueve veces campeón del mundo ha mantenido el foco en sí mismo en lugar de en los demás, un enfoque que no ve motivos para cambiar antes del duelo del domingo con Neuville.

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

“Mi enfoque tiende a estar del lado seguro, ya que he perdido mucho a menudo por pinchazos,” dijo Ogier a Motorsport.com.

“Realmente intento mantenerme alejado de la mala suerte, pero veamos qué pasa mañana. No quiero cambiar nada, pero con una diferencia tan ajustada tenemos que intentar lograr un resultado sólido.

“Dos tercios del trabajo están hechos, pero mañana aún queda un gran día por delante.”

Cuando se trata de reducir riesgos, Ogier lideró un llamamiento a los organizadores para acortar la etapa 12 y eliminar una sección de carretera que consideraba que habría sido demasiado extrema para los neumáticos duros Hankook revisados.

Ogier no tardó en elogiar a la FIA y a los organizadores del rally por tomar una decisión rápida para eliminar los primeros 4.5km de la prueba de Ghymno.

“Tenemos que agradecer a la FIA y al organizador por tomar la decisión correcta; definitivamente era demasiado extrema y habría sido un desastre con pinchazos por todas partes. Creo que podemos agradecerles por ser inteligentes y tomar la decisión correcta,” añadió.