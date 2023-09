Neuville toma el liderato del WRC en Grecia

Thierry Neuville completó el primer bucle de etapas de grava con una ligera ventaja de 2 segundos sobre el líder del jueves, Kalle Rovanperä, que impresionó a todos pese a rodar en cabeza.

Sébastien Ogier, de Toyota, en su regreso al WRC, llegó a la zona de cambio de neumáticos por la mañana en tercera posición (+4.6s) por delante de Ott Tanak, de M-Sport (+8.3), y con el gran aspirante al título, Elfyn Evans, en la quinta posición a 12.5s de distancia.

Esapekka Lappi, de Hyundai (+14.0s), y Dani Sordo (+15.7s), seguidos de Takamoto Katsuta (+18.3s) completaron los ocho primeros puestos, mientras que Pierre-Louis Loubet, de M-Sport, se retiró antes de arrancar la primera etapa del día.

Esa primera especial se disputó en condiciones sorprendentemente secas, teniendo en cuenta el diluvio que cayó antes del inicio del Rally Acrópolis de Grecia, razón por la que los comisarios decidieron acortar la etapa en 7,5 km el jueves por la noche debido a las inundaciones que afectaron y dañaron una sección de la etapa de grava.

Los equipos esperaban condiciones mucho más húmedas, pero se encontraron con una carretera bastante seca, aunque la lluvia había dejado al descubierto una gran cantidad de rocas. Fueron malas noticias para el líder del jueves noche, Rovanpera, que salió primero a rodar.

El finlandés fue capaz de limitar los efectos de 'abrir pista' para marcar el quinto mejor tiempo de la prueba, a 5,5s de la cabeza, pero cayó al cuarto puesto de la general.

Tras la cancelación de la etapa de shakedown de Lamia del jueves, fue Neuville quien pareció haber hecho la mejor puesta a punto, ya que el belga ganó la prueba de por 3,4s de ventaja sobre Ogier.

"Tenemos que trabajar un poco en el coche, sin shakedown hay algunos pequeños ajustes que hacer", dijo Neuville.

Tanak fue el tercero más rápido, a medio segundo de Ogier, pero el estonio admitió que su M-Sport Puma "no era fácil de conducir".

Tras perder 2,8s en la súper especial del jueves por la noche, Evans perdió otros 4,2s en la primera etapa de grava del rally y llegó al final de la especial con el neumático trasero derecho desllantado.

Sordo superó a su compañero de equipo en Hyundai, Lappi, que se vio sorprendido por la falta de ritmo y terminó a 6,8s de Neuville. Katsuta, fue el único piloto de Rally1 que no pudo completar un test previo al evento en Grecia debido a los incendios forestales y fue el noveno piloto más rápido tras un pilotaje cauteloso.

Sin embargo, Pierre-Louis Loubet, de M-Sport, tuvo que detenerse antes del inicio de la segunda etapa por un problema técnico en su Puma. Loubet y su copiloto Nicolas Gilsoul se vieron obligados a abandonar tras no poder solucionar la avería.

En WRC2, el líder del campeonato, Andreas Mikkelsen, sufrió la delaminación del neumático trasero derecho, mientras que el aspirante al título Oliver Solberg perdió 3 minutos y 21 segundos por un problema en la bomba de combustible.

La última etapa del bucle (Pissia, 16,3 km) supuso el mayor reto para los pilotos en dos frentes. La carretera estaba mayormente seca, aunque salpicada por varios charcos grandes en algunos lugares, pero fue una compresión severa la que causó el drama.

Rovanpera fue el primero en encontrarse con esas condiciones y la compresión, que lanzó su GR Yaris por los aires y cayó sobre su morro brevemente. De alguna manera, el finlandés logró recuperar el coche antes de conseguir una impresionante victoria de etapa.

"Tuvimos un gran susto, una caída mucho peor que durante el reconocimiento", dijo Rovanpera. "El impacto fue muy grande, lanzó el coche por todas partes".

El finlandés ascendió a la segunda posición de la general tras superar al líder del rally, Neuville, por 3,1s durante esa etapa. Neuville admitió que se estaba tomando con calma las compresiones.

Ogier completó la etapa, 0,3s más lento que Neuville pero más rápido que Tanak (+7,2s), Evans (+9,0s), Lappi (+10,4s), Katsuta (+11,3s) y Sordo (+12,3s). Sin embargo, Lappi y Katsuta tuvieron suerte de no tener un accidente grave tras llegar a la compresión que casi atrapa a Rovanpera.

In WRC2, M-Sport's Adrien Fourmaux led Nikolay Gryazin by 3.4s. Mikkelsen lost more time when his left rear tyre came off the rim while Solberg continued to battle with a fuel pump issue.

A second pass through Loutraki followed by runs through Livadia (21.03km) and Elatia (28.32km) will complete Friday's action.