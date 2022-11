WRC Japón: Neuville supera a Evans y llega líder al último día

Thierry Neuville comenzó el día a tres segundos de Elfyn Evans; una distancia que, después del bucle matinal, se amplió hasta os 6.5 segundos.

Sin embargo, el de Hyundai consiguió darle la vuelta a tortilla en el bucle vespertino, y encara la última jornada del Rally de Japón con una ventaja de cuatro segundos sobre el de Toyota.

Ott Tanak, de Hyundai, volvió a las asistencias con el tercer puesto de la general, a casi cuarenta segunos (39.9) del líder. Por su parte, el ya campeón del mundo Kalle Rovanpera arrastra los dos errores cometidos en la matinal, con un pinchazo que le hizo perder hasta tres minutos.

El piloto local Takamoto Katsuta, de Toyota, terminó el día en cuarto lugar (1:04.5) por delante de su compañero de equipo, Sébastien Ogier, ocho veces campeón del mundo, que venía de perder casi tres minutos el viernes por un pinchazo.

Gus Greensmith, de M-Sport, ocupa la sexta posición, mientras que Rovanpera concluyó undécimo.

Ogier fue el que marcó el ritmo en la 11ª etapa, aunque Neuville se quedó a tan solo una décima de su registro. Pero lo más importante para sus aspiraciones fue que aventajó a Evans, líder del rally por aquel entonces, en 2.6 segundos.

Así, el de Toyota vio reducida su ventaja a 3.9 segundos. De forma paralela, el scratch de Ogier le sirvió para adelantar a Greensmith en el acumulado, después de que el de Ford tuviese un problema intermitente con la dirección asistida de su Puma.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: McKlein / Motorsport Images

Tanak no fue capaz de igualar los tiempos de los hombres de cabeza, con problemas para terminar de entenderse con su i20 N sobre el asfalto nipón. El estonio terminó la primera etapa de la tarde con seis décimas de ventaja sobre Katsuta, algo positivo de cara a sus aspiraciones al podio.

Rovanpera continuó con su particular drama, y perdió otros 31.6 segundos en ese tramo. El finlandés explicó que había probado unos reglajes nuevos, en vista de que ya no tenía nada que perder tras sus errores de la mañana.

La 12ª etapa resultó ser un momento clave del rally, y fue cuando un Neuville a la carga le consiguió arrebatar el liderato a Evans.

El belga le sacó a Evans 5.9 segundos en el tramo del lago Mikawako, de 14.74 km, pese a haber sufrido con su diferencial

"La verdad es que no ha sido una etapa muy buena", dijo Neuville. "He hecho un buen tramo, pero he tenido problemas con el diferencial. Por suerte era la última etapa propiamente dicha del día".

Evans, con dificultades para hacerse con el control de su GR Yaris, cedió el liderato de la general, pasando a marchar en segundo lugar a dos segundos del de Hyundai.

"No quedaba mucho, pero tampoco ha sido una buena etapa. Esta tarde he perdido un poco el feeling con la parte delantera del coche", justificó Evans.

El Toyota de Rovanpera tampoco terminó mucho mejor, con continuos problemas derivados de esa puesta a punto experimental. El finlandés registró el peor tiempo de la categoría Rally1 por segunda vez en lo que va de rally.

"Hemos encontrado algunas cosas que funcionan, pero ha quedado claro que en esta etapa no está funcionando", dijo Rovanpera. "Al principio de la etapa no pude hacer mucho más con el coche y no estoy en una buena posición, así que es obvio que no somos tan rápidos".

Pero no todo fueron malas noticias en Gazoo Racing, ya que Ogier volvió a llevarse un scratch. Además, el francés también salió a tramo con una configuración diferente, pero en su caso sí que funcionó.

La 13ª etapa, en la que los pilotos completarían su primera pasada por la superespecial de Okazaki, se retrasó casi una hora debido a la llegada tardía del equipo de seguridad. Estaban previstas dos pasadas de la etapa de 1,40 km, pero debido a ese retraso, los organizadores decidieron cancelar una de las pasadas.

Finalmente, la acción se reanudó ante los miles de espectadores que se alinearon en las cunetas del tramo, que combinaba superficies de asfalto y grava. .

Neuville marcó el mejor tiempo y amplió aún más su ventaja, sacándole otros dos segundos a Evans.

El Rally de Japón concluirá el domingo, después de otras cinco etapas que sumarán un total de 69,82 kilómetros.