M-Sport autorizado a viajar a Francia para el Rally Montecarlo

El inicio de la temporada 2021 del Campeonato Mundial de Rallies ha estado inmerso en dudas, ante la situación que se vive en Europa por un nuevo rebrote de COVID-19, lo que llevó a pensar en la cancelación de la primera fecha, el tradicional Rally de Montecarlo.

Las autoridades dieron el visto bueno para que la competencia se dispute el próximo fin de semana, aunque sin público.

Al tiempo que este obstáculo era sorteado existía una interrogante más: qué pasaría con la escudería M-Sport, el único de los tres equipos principales que corre en el WRC y tiene su sede en Gran Bretaña.

Durante las últimas semanas, Francia ha endurecido las restricciones para entrar a su país en el contexto de la crisis sanitaria vinculada al COVID-19, pero particularmente es más estricta con los viajeros procedentes de Reino Unido, origen de una nueva cepa del virus que se considera más contagiosa.

Sin embargo, el trabajo conjunto de la FIA, el promotor del WRC y el Automobile Club de Mónaco, organizadores de la competencia, dieron como resultado que el equipo M-Sport pueda ingresar a territorio francés y estar en la partida del próximo jueves.

“No voy a mentirles, ha sido una semana muy ocupada y que aún no ha terminado”, dijo Richard Mellener, director del equipo en declaraciones recogidas por el portal DirtFish.

Cumplir con los requisitos exigidos por el gobierno francés como una prueba PCR reciente fue un reto para el equipo, en especial por el número de test necesarios y el corto margen cumplir con la transportación de los coches y el personal.

"El hacer las pruebas para COVID-19 para todo el equipo y en una ventana de 72 horas fue algo crucial, pero fue como una operación militar. Hicimos las pruebas en el lugar y luego las llevamos nosotros al laboratorio para acelerar los resultados".

"Pero la noticia es que estaremos en la línea de salida el jueves. Tenemos las exenciones necesarias para estar allí y, con la ayuda del promotor, la FIA y los organizadores, se encontraron las soluciones”.

Sin embargo, no todo es color de rosa porque el equipo no estará completo para la primera cita. "Tuvimos que hacer sacrificios en el equipo, por lo que las personas que ya hacían dos cosas tal vez tendrán que hacer cuatro, pero lo importante es estar allí. No ha sido fácil, pero encontramos la manera de hacerlo”.

Más allá del tema del COVID-19, el viaje a Francia necesariamente se ha complicado aún más por las implicaciones del Brexit. "Sabíamos que el Brexit haría las cosas un poco más complejas", agregó Millener. "Fuimos de los primeros transportistas en cruzar el Canal de la Mancha bajo esta nueva regulación y sobre la marcha tuvimos que ir entendiendo las nuevas reglas y cómo funcionaban”.

“Estamos en el campeonato mundial de rallies y tuvimos que hacer todo lo posible para llegar a la primera cita. Sabemos que estando ahí no será sencillo porque no hicimos un shakedown de preparación. Además de eso es Montecarlo, donde cualquier cosa puede suceder”.