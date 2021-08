Loeb y su posibilidad de regresar al WRC 2022 con M-Sport

La posibilidad del regreso de Sébastien Loeb al WRC el próximo año con los Rally 1 está sobre la mesa. Esta nueva aventura en el mundial de rallies sería al volante de un Ford Puma del equipo M-Sport.

El francés ya ha expresado su interés en volver al campeonato este año. Cuando la web DirtFish.com le preguntó al respecto, el director del equipo M-Sport, Malcolm Wilson, reveló que había conversaciones en curso, pero no dio más detalles: "Estamos hablando, y eso es todo lo que vas a obtener de mí".

No es la primera vez que el destino de ambos se cruzan. La primera ocasión fue en 2005, cuando el alsaciano probó un Ford Focus en un momento en el que se planteaba su salida de Citroën. Finalmente siguió en la marca francesa hasta 2018, ganando un total de nueve títulos mundiales entre 2004 y 2012. En 2019 y 2020 llevó a cabo con Hyundai un programa parcial en el WRC.

En 2021, Loeb compitió en su quinto Dakar, esta vez con Prodrive, y está participando en la primera temporada de Extreme E con el equipo X44 de Lewis Hamilton.

Aunque este año no está tomando parte en el WRC, nunca ha descartado volver, como declaró a Motorsport.com a finales de julio: "Ninguna [conversación con equipos] en particular, pero siempre es agradable correr en el WRC. Es difícil decir que no porque las sensaciones en el WRC son increíbles".

En principio, sería de nuevo como parte de un programa parcial. Su posible participación en el Rally de Montecarlo estaría entre los que correría en caso de acuerdo, ya que los primeros reconocimientos tendrán lugar dos días después del final del próximo Dakar.

En cuanto a las consecuencias de su posible llegada a M-Sport, Loeb acompañaría a Adrien Fourmaux en su progresión. El joven piloto está cerca de cerrar un programa completo con el equipo para el próximo año. Además se reforzaría los vínculos comerciales entre la estructura y Red Bull.