Loeb en M-Sport: "De momento es sólo para el Montecarlo"

A sus casi 48 años, Sébastien Loeb sigue buscando nuevos desafíos. Sólo unos días después de terminar su sexto Dakar en el segundo escalón del podio, el múltiple campeón del WRC volverá de nuevo a su disciplina favorita al competir en el Rally de Montecarlo 2022.

Tras un sinfín de discusiones y una serie de giros durante la temporada baja, finalmente será con los colores de M-Sport, el equipo contra el que luchó en la cima de su carrera, que hará un nuevo regreso al WRC.

Aunque se trata de una asociación histórica, ya que Malcolm Wilson reveló que ya se había puesto en contacto con Loeb en 2005, por el momento se limita a una única aparición en el Rally Monte-Carlo, según ha confirmado Richard Millener, director del equipo británico.

"De momento es sólo para el Montecarlo. Creo que tendremos que ver cómo va. Es genial tenerlo y fue inesperado. Para este año, era imposible saber que iba a ocurrir, así que estar en esta posición para nosotros es genial y es gracias a nuestra asociación con Red Bull que hemos podido hacerlo", explicó Millener.

"Todo comenzó a partir de una simple discusión con Seb hace un tiempo, y fue una idea un poco loca hacer que corriera en Montecarlo porque quería estar en la salida. Y ahora estamos allí".

En una alineación con un total de 152 participaciones en el WRC (68 para Breen, 58 para Greensmith y 26 para Fourmaux), la experiencia de Loeb es un activo importante. Con nueve títulos mundiales y 79 victorias en su haber, también cuenta con 180 participaciones en el Campeonato del Mundo desde el inicio de su carrera, lo que en un periodo de desarrollo es sin duda una ventaja.

"Tenerlo con nosotros para ayudar a desarrollar el coche es algo bueno. Tiene una historia increíble en los rallies, sin duda puede decir si el coche es bueno o no, y los comentarios han sido positivos por su parte", continuó Millener. "Sabe conducir con sensatez en los rallies y obtener resultados y eso es lo que quiere hacer. Y le encanta conducir, quiere ir en coche a todas partes. Acaba de hacer 12 días en el Dakar y ahora va a hacer cinco en el Montecarlo. Es un reto muy grande para él, pero es increíble tenerlo con nosotros".

Anunciado como el posible "heredero" para continuar la hegemonía francesa en el WRC, Adrien Fourmaux iniciará su primera campaña completa en la categoría reina. Aunque está muy involucrado en el desarrollo del Ford Puma Rally1, el joven francés está deseando tener a Loeb a su lado en el inicio de la temporada.

"La llegada de Seb al equipo fue muy buena porque pudo aportar su experiencia y su sentimiento", dijo Fourmaux. "He tenido mucha suerte de trabajar desde el principio del desarrollo del coche, así que he [acumulado] muchos kilómetros en el coche. Fue interesante ver que su sentimiento era similar al mío. Así que eso fue muy bueno para mí, porque significa que no estoy diciendo tonterías todo el tiempo".