Loeb y su liderato sobre Ogier: no me lo esperaba

Sébastien Loeb inició segundo la jornada del viernes, la más larga del rally con 97.86 km y realizó una segunda etapa con un resultado global positivo para ponerse al frente de la general y regresar a Mónaco el viernes por la noche con una ventaja de 9.9s sobre su rival más cercano, Sébastien Ogier.

Particularmente cómodo en el Ford Puma Rally1 a pesar de una preparación acortada debido a su participación en el Rally Dakar, el alsaciano se sintió lo suficientemente confiado como para marcar su propio ritmo y establecer cuatro mejores tiempos consecutivos, una actuación que le permitió tomar el liderato al final de la SS5 y no dejarlo nunca más.

"Realmente no me lo esperaba", admitió a su regreso al parque de servicio en Mónaco. "Esperaba tener un buen ritmo con este coche. Tuve una buena sensación durante las pruebas (de preparación) y estaba disfrutando de la conducción, pero no tenía ni idea de lo rápido que podía ir. Así que, desde el comienzo del rally, estaba definitivamente muy contento, he sido capaz de marcar algunos tiempos rápidos en las etapas".

Si bien su comienzo del día se convirtió en un recital, las dos últimas etapas no le beneficiaron, por culpa de un problema en el sistema híbrido en la SS7 y de las condiciones cambiantes de la carretera en el tramo posterior.

"Hoy hemos tenido un buen día, con cuatro tiempos rápidos para empezar. Luego tuvimos un pequeño problema con el sistema híbrido", explicó el nueve veces campeón del mundo. "En la última etapa Ogier fue muy rápido, pero al final nos mantuvimos en el liderato, así que todo está bien”.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Puede ser, no lo sé", respondió cuando se le preguntó si las condiciones habían influido en la última etapa del día, al tiempo que destacó la actuación de su rival. "Hice una buena etapa, pero mi tiempo fue un poco más lento que el suyo. Pero también creo que él trató de atacar mucho".

Ocupando el liderato en un escenario que le enfrentaba a su mayor rival, Sébastien Ogier, el piloto de M-Sport quedó satisfecho de su posición. Sin embargo, se mostró cauto sobre el resto del fin de semana, que todavía es muy largo y en el que las condiciones podrían jugar un papel clave.

"Es una buena batalla y de momento estamos por delante, la diferencia no es grande. Mañana será un día complicado con la etapa de Sisteron con un poco de nieve y las otras que estarán principalmente secas. La elección de los neumáticos será importante para encontrar el ritmo adecuado. En cuanto al coche, no pienso cambiar nada, sólo comprobaremos que todo está bien, y volveremos mañana".

GALERÍA: Sébastien Loeb en Montecarlo 2022

