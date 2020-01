Loeb explica su ausencia en el Rally de Suecia

Después de un Rally de Montecarlo donde "los planetas no estaban alineados" para Loeb, Hyundai anunció el lunes que el francés sería reemplazado por Craig Breen para el siguiente Rally de Suecia.

Sin embargo, el propio Loeb explicó al diario deportivo francés L'Équipe que fue su desición no tomar parte de la segunda ronda de la temporada 2020 del WRC.

"Ciertamente (Montecarlo) no fue el rally que esperábamos, todo el fin de semana fue difícil", se lamentó Loeb. "Todo estaba bien hasta el segundo día, pero luego nos sentimos abrumados".

Este pobre desempeño se agrava por las difíciles condiciones que amenazan al Rally de Suecia, ya que no hay nieve en este momento. Eso fue suficiente para convencer a Loeb de dejar su lugar.

"No quería ir, pero como se decidió así con el equipo, iba a respetar el compromiso", reveló. "Andrea (Adamo, jefe de Hyundai) probablemente sintió algo y el domingo por la noche me preguntó si quería ir a Suecia. Me dijo que hiciera lo que sienta, pero que tenía que decidirme rápidamente porque la fecha límite para un cambio de pilotos era este lunes. No me tomó más de 20 segundos para decidirme".

"Ir a Suecia a correr en condiciones de porquería, cuando los demás van a conducir como salvajes y tú vas a tener que arriesgar para intentar hacer algo, no lo sentí demasiado".

Loeb tiene previsto realizar seis rallies con Hyundai este año, y su ausencia en Suecia no pone en duda esta cifra por el momento. Por otra parte, el evento de Montecarlo ha reforzado las conclusiones que el piloto francés ya estaba sacando a finales de octubre, cuando se preguntaba sobre su rendimiento, que se ha vuelto mejor sobre el tierra que sobre el asfalto.

Por lo tanto, esta tendencia podría provocar un cambio de enfoque para definir el resto de la temporada: "Podríamos pensar en centrar el programa en las rondas de tierra, porque es obvio que no puedo hacer un buen tiempo con la i20 en el asfalto", concluyó Loeb.