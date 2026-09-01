Katsuta: "Uno de los golpes más fuertes que he recibido nunca en un rally"

Takamoto Katsuta y Aaron Johnston, que sufrieron una violenta salida de carretera el domingo en la penúltima especial del Rally de Paraguay, se encuentran bien. Trasladados al hospital para someterse a exámenes médicos por precaución, los dos ocupantes del Toyota GR Yaris Rally1 ya se centran en su recuperación de cara al Rally de Chile, que se celebrará a mediados de septiembre.

Aunque en un primer momento quedó aturdido por el impacto, Takamoto Katsuta recuperó la compostura y dio noticias tranquilizadoras.

"Hemos tenido un accidente en la especial 21, que posteriormente fue cancelada, pero Aaron y yo estamos bien", asegura el piloto japonés. "Ha sido uno de los impactos más fuertes que he sufrido nunca en un rally. No pude salir del coche inmediatamente después del accidente; fue un momento realmente aterrador. Pero, afortunadamente, el coche está lo suficientemente bien construido como para soportar este tipo de golpes fuertes".

"Vamos a intentar recuperarnos lo máximo posible de cara a Chile. Lo siento mucho por el equipo por cómo me ha ido este fin de semana. Volveremos más fuertes y daremos lo mejor de nosotros mismos en los tres próximos rallies. Y gracias a todos los aficionados de Paraguay y de Sudamérica por vuestro apoyo y vuestros ánimos. Aunque el resultado no haya sido el que esperábamos, ha sido un rally realmente agradable de vivir junto a todos vosotros".

El piloto de Toyota también tuvo palabras de agradecimiento paral , Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe, que acudieron rápidamente en ayuda de la tripulación accidentada.

"También debo dar las gracias a Thierry y Martijn tras nuestro accidente", insiste Takamoto Katsuta. "Llegaron al lugar justo después del accidente y nos atendieron de verdad hasta que llegaron los servicios de emergencia. Eso es lo más importante en nuestro deporte".

"Os estoy realmente agradecido a los dos. Nunca olvidaré este gesto y seguiremos animándonos mutuamente en los rallies".

Takamoto Katsuta, ganador este año de sus dos primeros rallies en el WRC, ha visto cómo sus opciones de conseguir el título se han ido reduciendo poco a poco en las últimas semanas. Tras quedarse a cero puntos en Paraguay, se encuentra cuarto, a 56 puntos del líder, Elfyn Evans.