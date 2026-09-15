Kankkunen: El título del WRC con el que Toyota iguala el récord es "algo increíble"

El título de constructores del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de Toyota en , con el que iguala el récord, es "algo increíble", según el director adjunto del equipo, Juha Kankkunen.

La marca japonesa volvió a hacer historia en Chile el pasado fin de semana al hacerse con la corona de constructores del WRC 2026, lo que la sitúa a la altura de Lancia como la marca más exitosa de los rallies de élite.

Toyota ha demostrado ser la fuerza dominante en el WRC, y este décimo título de este año supone su sexta corona consecutiva en una racha que comenzó en 2021. Además, lo ha conseguido cuando aún quedan dos pruebas por disputar de la temporada 2026. Toyota ya se había proclamado campeona en 1993, 1994, 1999 y 2018.

El GR Yaris de Toyota ha sido el coche a batir desde que comenzó el actual ciclo de normas Rally1 en 2022, ganando 56 de los 77 rallies disputados hasta la fecha.

Antes de la reciente racha de éxitos de Toyota, Lancia había ostentado durante mucho tiempo el récord de más títulos de constructores, con 10 títulos repartidos a lo largo de tres décadas (1974-76, 1983, 1987-1992).

Kankkunen ha supervisado los triunfos de Toyota en 2025 y 2026 y, durante su carrera como piloto, ayudó a la marca a conquistar los títulos en 1993 y 1994. El cuatro veces campeón del mundo ha participado en nueve campañas exitosas por el título de constructores, habiendo contribuido también a tres de los triunfos de Lancia.

"Como pueden imaginar, este es un momento muy especial para el equipo: otra defensa exitosa del título de constructores del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA es un reflejo del duro trabajo que todos han dedicado a esta temporada", afirmó Kankkunen.

"Contar ahora con diez campeonatos es algo increíble y muy especial para mí, haber contribuido tanto como piloto como formando parte de la dirección del equipo. Hoy me siento muy orgulloso del equipo.

Juha Kankkunen, Toyota Gazoo Racing Foto: TOYOTA GAZOO Racing

"Es una sensación fantástica conseguir otro campeonato de constructores con este equipo. Participé en algunos de los campeonatos de Lancia como piloto, y en algunos de los primeros títulos ganados por Toyota, pero estoy muy contento de formar parte de este equipo ahora también.

"El ambiente en el equipo y la forma en que todos trabajan juntos es fantástica, también con nuestros pilotos: cuando están en las etapas compiten entre sí con intensidad y se esfuerzan por conseguir los mejores resultados, pero también se llevan bien y se ayudan mutuamente, así como al equipo, de manera excelente".

El presidente de Toyota, Akio Toyoda, también reconoció este logro.

"Esta temporada, Takamoto [Katsuta] ganó dos rallies consecutivos en la primera mitad del año, y después tanto Elfyn [Evans] como Seb [Ogier] lograron su segunda victoria de la temporada", afirmó Toyoda. "Sami [Pajari] llegó incluso a encadenar tres victorias consecutivas. Desde su victoria en la primera prueba de la temporada, Oliver [Solberg] y Elliott [Edmondson] no habían podido volver al escalón más alto del podio, e imagino que no ha sido una temporada fácil para ellos. Por eso me alegro de verdad de que, por fin, hayan podido conseguir aquí, en Chile, su segunda victoria del año.

"¡Y gracias a esa victoria, el equipo Toyota Gazoo Racing World Rally Team ya se ha asegurado el campeonato de constructores! Enhorabuena a Jari-Matti [Latvala], Juha [Kankkunen] y a todos los miembros del equipo. Gracias a todos por vuestro increíble esfuerzo".