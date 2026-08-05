Kalle Rovanpera está "abierto" sobre su futuro en el automovilismo en 2027

Kalle Rovanpera dice que mantiene una mentalidad abierta sobre su regreso al automovilismo el próximo año, mientras el bicampeón mundial de rallies planea hablar con Toyota sobre sus próximos pasos.

Rovanpera ha recibido luz verde para reanudar su carrera en el automovilismo tras recuperarse de un problema de salud que obligó al finlandés a abandonar sus planes de dar el salto de los rallies a las carreras en circuito en la Super Fórmula este año.

Pero el fin de semana pasado Rovanpera volvió a ponerse al volante de un coche de rally Toyota Corolla GT AE86 cuando se unió a su copiloto ganador del título mundial Jonne Halttunen para realizar pasadas de demostración en el tramo de Harju del Rally de Finlandia.

La salida en un coche propiedad de Halttunen fue la primera vez que Rovanpera conducía maquinaria de rally desde que se alejó del World Rally Championship a finales de 2025.

"Fue muy divertido", dijo el piloto de 25 años a Motorsport.com. "Ha sido bonito venir a ver el parque de asistencia y a todos los viejos amigos y compañeros de equipo. Es agradable estar un poco de espectador.

"Durante todo el año no he estado conduciendo nada en serio. Solo he estado haciendo algunos eventos divertidos y tomándome tiempo para mí haciendo cosas normales, simplemente pasando el rato en el garaje con amigos y haciendo cosas divertidas.

"Estoy empezando a sentirme bien y ya llevo un tiempo sano, así que eso es lo principal, obviamente la primera prioridad. Y luego, ha sido realmente agradable ahora simplemente disfrutar mucho y tener un poco más de tiempo para mí, así que ha sido bueno".

Kalle Rovanpera Photo by: Red Bull Content Pool

Rovanpera admitió que se ha apartado deliberadamente del mundo del automovilismo para centrarse en su recuperación, aunque ha seguido en contacto con su gran amigo y excompañero en el equipo Toyota WRC Takamoto Katsuta, ofreciendo consejos al piloto japonés, que está disfrutando de una temporada de consolidación en el WRC este año.

"De vez en cuando [hablo con Taka]", añadió Rovanpera. "No siento que sea realmente un buen entrenador de ninguna manera, pero por supuesto siempre intento ayudarle todo lo que puedo, y hemos estado hablando. Si me pregunta, siempre intento hacer todo lo posible para ayudarle.

"Ha sido genial [ver lo bien que le va este año]. Lo único que ha sido un poco triste es que no he estado presente, eso es lo único, especialmente en su primera victoria en el Safari Rally Kenya. Realmente debería haber estado allí".

Rovanpera se prepara ahora para hablar con Toyota sobre su próximo paso con el fin de volver a competir el año que viene, y parece que todas las opciones están sobre la mesa.

"Hasta ahora, no hay mucho que decir, para ser sincero", dijo. "Realmente he intentado mantener mi mente al margen de ello el mayor tiempo posible. Pero obviamente ahora empezaremos a hablar un poco más con Toyota y a ver los planes de ambos.

"No creo que tengamos nada estricto por lo que vayamos a apostar. Estoy abierto, y creo que veremos cuáles son sus ideas y mis ideas y qué pasará después".

Takamoto Katsuta y Aaron Johnston ganaron en Kenia.

Cuando se le preguntó si las carreras en circuito siguen estando en su lista de deseos para el futuro y si podría regresar a los rallies, añadió: "Obviamente lo he disfrutado [las carreras en circuito] mucho en el pasado, así que creo que sigue estando muy presente en mis planes, pero qué sería no lo sé.

"Ahora, después de un largo parón, obviamente los rallies también se sienten muy diferentes. Esa es la idea".

Rovanpera admitió que le interesará ver la dirección futura del WRC tras el anuncio de un nuevo titular de los derechos comerciales.

"Será realmente interesante ver esto. Obviamente, hay mucha esperanza de que hagan cambios, hagan cosas, y obviamente no es fácil, pero espero que hagan un buen trabajo", dijo.

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