WRC
Kalle Rovanpera: Los nuevos coches del WRC 2027 harán que "todo el mundo empiece de cero"
El bicampeón regresará al WRC en 2027
Tom Howard
Publicado: 25 nov 2026, 5:02
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Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Foto de: TOYOTA GAZOO Racing
Kalle Rovanperä espera que el Campeonato Mundial de Rally (WRC) 2027 represente un reinicio para todos los pilotos, con "todo el mundo empezando desde cero" a medida que se adaptan a los completamente nuevos autos Rally1.
Tras un año alejado de las pistas, el bicampeón del mundo regresará al WRC la próxima temporada para disputar una campaña parcial con Toyota, al volante de un nuevo GR Yaris con especificaciones 2027.
La próxima campaña no solo supone una vuelta a los rallies para el finlandés, sino también su retorno al automovilismo competitivo tras recuperarse de un problema de salud que llevó al piloto de 26 años a abandonar sus planes de dar el salto a los monoplazas en la Super Fórmula de Japón.
Sin embargo, el regreso de Rovanperä se producirá en máquinas muy distintas a aquellas con las que conquistó los títulos mundiales en 2022 y 2023. Los autos Rally1 de 300 caballos de fuerza y costo limitado del próximo año serán más lentos que la generación anterior y ofrecerán un rendimiento ligeramente superior al de los actuales Rally2.
Si bien Rovanperä ya compitió con éxito en vehículos con especificación Rally2 al inicio de su carrera, el cambio reglamentario del próximo año supondrá un reto considerable por dominar.
"Es una gran diferencia, reglas nuevas para todos. Todo el mundo empieza desde cero. Cuando el reglamento cambia tanto, creo que nadie sabe [cómo se desarrollará]", afirmó Rovanperä.
"A algunos pilotos y a ciertos estilos de manejo les va a favorecer, a otros no. No sé dónde vamos a estar. No tengo idea. Lo veremos muy pronto. Va a ser interesante. Siempre disfruto de un nuevo desafío".
TGR Yaris 2027
Photo by: Toyota
"Las sensaciones en el auto nuevo han sido bastante buenas. Intento subirme al coche y afrontar las pruebas con la mente fresca. No necesito compararlo con el auto de este año ni con nada.
"Ya no lo he estado manejando, así que simplemente he intentado empezar desde cero y mejorar este auto sin preocuparme por lo que hubo antes, porque eso no va a cambiar.
"Obviamente, al habernos incorporado bastante tarde a las pruebas este año, no tendremos muchos días de test con el auto. Pero está bien. Creo que todos los demás están en la misma situación. Evidentemente, Ott ha estado probando todo el año. Debería estar muy fuerte. Ya veremos".
El nuevo compañero de equipo de Rovanperä en Toyota, Ott Tänak, ha sido señalado como uno de los primeros favoritos al título para el próximo año. Toyota incorporó al campeón mundial de 2019 como piloto de desarrollo para su máquina de 2027 durante este año, antes de ofrecerle al estonio un asiento a tiempo completo para la siguiente temporada.
Al ser consultado sobre si le pediría consejos a Tänak para adaptarse al nuevo vehículo, Rovanperä agregó: "Espero que no necesitemos demasiado.
"Nunca he estado en una situación en mi carrera dentro de los rallies en la que le pida algo a alguien. Ese no es mi estilo. Intentamos resolver todo por nuestra cuenta como lo hemos hecho antes.
"Obviamente, no estoy diciendo que no trabajemos en equipo. Eso siempre es así en Toyota. Trabajamos como equipo, y por eso somos la escudería más fuerte desde hace años".
Los detalles exactos del calendario parcial de Rovanperä en el WRC 2027 aún están por anunciarse.
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