La icónica especial de Ouninpohja queda fuera del Rally de Finlandia del WRC 2026

La icónica especial de Ouninpohja, considerada una de las más veneradas del Campeonato Mundial de Rally, ha sido retirada del Rally de Finlandia este año como parte de una reestructuración del itinerario del evento.

El tramo de tierra de 32,98 km, una auténtica montaña rusa que con los años ha adquirido estatus de culto, regresó al Rally de Finlandia en 2024 tras una ausencia de siete años. El año pasado, la especial se convirtió en el eje del Super Sunday, ya que dos pasadas por el tramo, ante multitudes multitudinarias, proporcionaron el clímax del rally, que fue ganado por Kalle Rovanpera.

Sin embargo, los organizadores del Rally de Finlandia han realizado cambios significativos en el recorrido del evento de este año (30 de julio - 2 de agosto), lo que hará que Ouninpohja no figure en el programa. No obstante, el exitoso concepto de Super Sunday —una especial, dos pasadas— que se estrenó el año pasado se mantendrá en 2026.

Ouninpohja será reemplazada por la especial de Himos-Jamsa, de 30 km, que se disputará dos veces para cerrar el rally. El tramo comienza en la rápida carretera pública de Vaheri, pasa a caminos privados más estrechos en la sección intermedia y finaliza de forma espectacular al pie de las pistas de esquí de Himos, dentro de una compacta villa del evento.

"Tenemos una fuerte ambición de no repetir el mismo recorrido dos años seguidos. En 2026, el 66% de los tramos cronometrados son diferentes en comparación con el año pasado, y el rally debe seguir evolucionando para mantenerse emocionante tanto para los pilotos como para los espectadores", dijo Kai Tarkiainen, director de carrera del Rally de Finlandia.

Según los organizadores, "el recorrido de 2026 refleja tanto los 75 años de historia del Rally de Finlandia como nuevas y audaces aperturas. Incluye secciones inspiradas en décadas clásicas del evento, junto con caminos que nunca antes se han utilizado en una prueba del Campeonato Mundial de Rally de la FIA".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Las nuevas regulaciones de la FIA introducidas para la temporada actual exigen una estructura general más compacta, con los tramos cronometrados representando ahora al menos una cuarta parte del itinerario total. Esto ha requerido soluciones estructurales significativas.

"La longitud de las especiales, las distancias de enlace y la lógica geográfica deben funcionar conjuntamente, pero la calidad deportiva es siempre la máxima prioridad", dijo Kari Nuutinen, subdirector de carrera responsable del recorrido.

"Ahora hemos logrado un recorrido que cumple todos los requisitos y sigue siendo extremadamente compacto, pero altamente diverso".

Los cambios más significativos en el recorrido se producen el viernes, que cuenta con 127,94 kilómetros competitivos. Casi la mitad de los caminos del día nunca se han utilizado en la era del WRC.

El itinerario del viernes incluye Laukaa disputada en una nueva dirección, Saarikas, la completamente nueva especial de Sydanmaa que combina los antiguos caminos de Sirkkamaki y Kalliokoski, la totalmente nueva especial de Hoho y el punto culminante de la tarde, la súper especial de Harju en el centro de Jyvaskyla.

El sábado está construido en torno a un paquete rápido y rítmico, con los enlaces acortados para ser más amigables para los pilotos. El día comienza cerca de Jyvaskyla en Parkkola y continúa por Paijala y Vastila antes de llegar a Leustu, en Korpilahti, antes del clímax del domingo.

