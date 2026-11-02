WRC
La FIA revela un Junior WRC renovado para 2027
Se han implementado medidas para reducir costos y un premio ampliado para el próximo año
Tom Howard
Publicado: 2 nov 2026, 15:53
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Diego Dominguez, Paraguay Junior WRC driver
Foto de: M-Sport
Se otorgará un programa ampliado de premio en WRC2 al campeón del Junior WRC 2027 como parte de un JWRC renovado para el próximo año.
La FIA confirmó hoy que la categoría junior del WRC volverá a disputarse en cinco fechas del WRC, aunque el programa del próximo año estará centrado exclusivamente en Europa (Suecia, Croacia, Italia, Finlandia y Escocia) para reducir las exigencias financieras y logísticas de competir a nivel internacional. El calendario incluye dos pruebas sobre tierra, dos rallies de asfalto y uno sobre nieve.
También se eliminó la final con doble puntuación. Si bien los puntos de los cinco rallies contarán para la clasificación del campeonato, los cuatro mejores resultados de cada tripulación serán los que se tomen en cuenta para la clasificación final. La participación en la última fecha, el Rally Scotland, será obligatoria para que las tripulaciones puedan optar a la clasificación del campeonato.
El cambio más importante es el premio que se ofrecerá al campeón, que ahora recibirá un programa de siete fechas en WRC2 para 2028. Los campeones anteriores recibían un programa de cuatro fechas.
Otras medidas para mejorar la accesibilidad harán que Hankook proporcione una asignación de neumáticos gratuitos a los competidores del Junior WRC durante toda la temporada 2027, lo que ayudará a reducir uno de los principales costos asociados con competir en el campeonato.
"Los cambios que hemos introducido en el Junior WRC junto con nuestros socios de WRC Promoter representan un paso significativo para hacer que el campeonato sea más accesible y competitivo, al tiempo que refuerzan aún más su posición como el principal programa de desarrollo del mundo para los talentos emergentes del rally", dijo el vicepresidente adjunto de la FIA para el Deporte, Malcolm Wilson.
Malcom Wilson, FIA Deputy President for sport
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Uno de mis principales objetivos ha sido hacer que el Campeonato Mundial de Rally de la FIA sea más accesible y asequible para los competidores de todos los niveles, y los cambios que hemos introducido en el Junior WRC para 2027 representan otro paso importante para convertir esa visión en realidad.
"Una parte clave de estos cambios es el paquete de premios ampliado para el campeón del Junior WRC, que ahora ofrecerá un programa de siete fechas en WRC2. Esto le dará al piloto ganador más tiempo para adaptarse al mayor rendimiento de los autos de WRC2, ganar experiencia valiosa y consolidarse en el siguiente nivel. Queremos darle a la próxima generación de talentos del rally la oportunidad no solo de progresar en el deporte, sino también de dejar su huella en el escenario internacional".
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