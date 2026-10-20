WRC

La FIA ratifica el reglamento deportivo clave del WRC 2027

El Campeonato del Mundo de Rallyes contará con un título de Equipos revisado en 2027

Tom Howard

Publicado: 20 oct 2026, 11:18

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La FIA confirmó formalmente una serie de reglamentos deportivos clave relativos al World Rally Championship 2027 antes de la introducción de un nuevo reglamento técnico.

Tras la última reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor, la FIA detalló aspectos clave para la profunda sacudida técnica del próximo año en el WRC, que verá competir en la clase principal a los nuevos coches WRC27 y a los Rally2 kit cars actualizados.

Como se informó previamente, la categoría principal mantendrá la denominación Rally1, pero contará con 'WRC Cars' y 'WRC Kit Cars' construidos bajo dos conjuntos de reglamentos, que se espera que ofrezcan un nivel de rendimiento similar.

Lee también:

Toyota y las operaciones de preparadores Project Rally One y RMC Motorsport alinearán WRC Cars después de haber construido máquinas completamente nuevas conforme al reglamento técnico original WRC27.

Mientras tanto, los fabricantes de Rally2 que se hayan comprometido a desarrollar el kit de actualización de 7.500 € de la FIA, compuesto por nuevos guardabarros delanteros, un paragolpes delantero y un dispositivo aerodinámico trasero, serán conocidos como WRC Kit Cars. M-Sport es el único equipo del que se sabe que se comprometió con este kit y comenzó a probar su Ford Fiesta Rally2 revisado en España la semana pasada.

Ahora se confirmó oficialmente que tanto los WRC Cars como los WRC Kit Cars utilizarán un restrictor de turbo aumentado a 33 mm, que ofrecerá 15 caballos de potencia adicionales respecto de la maquinaria Rally2 actual equipada con un restrictor de 32 mm.

Tras la llegada de equipos preparadores al WRC, el título de Fabricantes fue renombrado como Campeonato de Constructores, que podrá ser disputado por cualquier fabricante de Rally1 a lo largo de la temporada de 15 fechas.

Photo by: FIA

Además, se introdujo un título revisado de Equipos del WRC, abierto a todos los competidores de Rally1 pero disputado en siete pruebas nominadas, incluida una ronda obligatoria fuera de Europa y la última prueba de la temporada. En teoría, esto ofrecerá a equipos como Project Rally One y RMC Motorsport un campeonato por el que competir, después de que ya indicaran que es poco probable que disputen todas las rondas el próximo año.

Los títulos de WRC2, WRC3 y WRC Master Cup se mantendrán para la campaña 2027.

La FIA también detalló nuevos reglamentos de homologación y técnicos para sus coches Rally6 de acceso, que forman la base de la pirámide del rally.

Con un costo estimado de entre 35.000 € y 47.000 €, la nueva categoría Rally6 fue desarrollada para reducir significativamente el costo de entrada al rally competitivo, ofreciendo a los pilotos con presupuestos limitados una vía asequible y accesible hacia el deporte. Está derivada en gran medida del reglamento FR6 de la federación francesa.

Los nuevos coches de tracción en dos ruedas estarán basados en vehículos de producción de cuatro plazas, impulsados por un motor estándar turboalimentado de 1,6 litros o atmosférico de 2,0 litros.

Para mantener bajos tanto los costos de compra como de funcionamiento, el reglamento utilizará componentes derivados de la producción, incluidos frenos y neumáticos, junto con cajas de cambios convencionales en H y amortiguadores de competición no ajustables, al tiempo que mantendrá estándares de seguridad equivalentes a los coches Rally5-Kit.

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