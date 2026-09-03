El presidente de la FIA, optimista de que el WRC volverá a Argentina

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se muestra optimista de que Argentina pueda regresar al calendario del Campeonato Mundial de Rally en un futuro cercano.

La nación sudamericana tiene una rica historia en el WRC, figurando regularmente en el calendario de 1980 a 2019, con 1995 y 2010 como sus únicas ausencias de la serie.

El COVID-19 terminó sacándolo del calendario y, cuando el WRC regresó al continente en 2023 con una ronda en Chile, el campeonato se ha mantenido en Sudamérica desde entonces.

El año pasado incluso añadió una segunda ronda sudamericana, con Paraguay firmando un acuerdo inicial de tres años, y el evento está situado cerca de la frontera con Argentina, en Encarnación.

Paraguay celebró su segunda edición el pasado fin de semana y ha demostrado ser una incorporación popular, ya que ganó el 'premio al mejor rally del año' de 2025, y Motorsport.com entiende que ambos eventos están involucrados en conversaciones para renovar sus contratos.

Las sugerencias de que Argentina podría reincorporarse al WRC surgieron en 2022, cuando Ben Sulayem reveló que estaban en marcha negociaciones para que el evento regresara en 2023, pero esas conversaciones no dieron lugar a un retorno.

Sin embargo, la posibilidad volvió a plantearse durante una rueda de prensa en la que los nuevos propietarios del campeonato anunciaron su visión para el deporte en Paraguay el pasado fin de semana, y Ben Sulayem admitió que había conversaciones en curso.

"Estamos discutiendo esto. No es solo Argentina, hay muchos otros países que logísticamente podrían encajar", dijo.

"Argentina tiene mucha historia con el rally. Corrí rallies en Argentina dos veces y los tramos son buenos, los aficionados están ahí y no hay razón para no estar allí.

"Diría que estamos mirando desde fuera la imagen de un calendario completo. Hay gente nueva que quiere venir y, junto con el promotor, habrá un calendario, y estamos limitados por la logística y los números [de eventos], pero estamos abiertos a estudiar cada carrera que quiera incorporarse".

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

El tema volvió a plantearse durante una rueda de prensa del Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires, donde se debatió además el asunto del regreso de la Fórmula 1 a Argentina.

Sobre el tema del regreso del WRC, Ben Sulayem dijo: "La gente, ustedes han sido muy pacientes, esperando el momento adecuado, esperando la carrera adecuada para estar aquí. Les prometo que la FIA los apoya, y también el promotor en lo que respecta al WRC.

"Por eso lo traje aquí, ellos lo entienden, pueden ver que este es un mercado hermoso desde el lado de la economía, desde el lado del plan de negocio, y del entretenimiento y el automovilismo. Así que cuentan con nuestro apoyo, simplemente el momento está llegando.

"Estamos trabajando, mientras hablamos ahora, el CEO del promotor está aquí. El nuevo promotor no es un promotor, es un socio, y hablamos juntos con la FIA, con él, todo el tiempo.

"Así que ayer hubo negociación, anteayer también hubo negociación. Las cosas van muy bien, diría yo, y soy optimista de que veremos un evento del WRC de regreso donde también pertenece, en Argentina".

Lo más pronto que Argentina podría unirse de forma viable al calendario del WRC sería en 2028, dado que tendría que celebrarse un rally candidato para que la FIA lleve a cabo una evaluación.

Es probable que el calendario 2027 del WRC incluya tres nuevos eventos, con Escocia, USA y Roma completando eventos candidatos este año.