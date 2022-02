Equipo del Mundial de Rallies le ofrece una oportunidad a Vettel

Sebastian Vetttel, piloto cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, participó este fin de semana en la última edición de la conocida Race of Champions. Pese a que no logró llevarse la victoria en ninguna de las competiciones, el alemán se divirtió en un terreno al que no está nada acostumbrado y dejó una interesante propuesta.

Contra todo pronóstico, el veterano piloto alemán consiguió llegar a la final de la primera "Carrera de Campeones individual" que se celebraba sobre nieve y hielo, un terreno mucho más apropiado para pilotos de otras disciplinas, como por ejemplo el WRC.

Sebastian Loeb fue su rival en la final y, como era de esperar, Vettel no pudo ponerle en aprietos en ninguno de sus enfrentamientos, aunque cabe destacar que consiguió ganar uno de ellos, gracias eso sí a un accidente del piloto francés. Sin embargo, Loeb terminó ganando 3-1 y se proclamo Campeón de Campeones.

Tras concluir la Race of Champions, Sebastian Vettel reconoció que se había divertido mucho al volante de unos coches de carreras a los que no está nada habituado y, además, dejó caer la idea de que le gustaría probar las competiciones "off-road" en un futuro.

En referencia a si se veía probando otras disciplinas del mundo del motor, como por ejemplo el WRC, estas fueron las palabras del piloto alemán que esta temporada competirá en F1 con Aston Martin: "Obviamente, todavía me falta un poco para ponerme al día, pero lo disfruto mucho".

Rápidamente esas declaraciones llegaron a los oídos de muchos equipos que podrían estar más que interesados en darle esa oportunidad a Sebastian Vettel, sin embargo, el más rápido en responder finalmente ha sido M-Sport.

A través de sus redes sociales y en un tono gracioso, el equipo oficial del Campeonato Mundial de Rallies realizó una publicación en la que le pedían a Aston Martin F1 la forma de ponerse en contacto con el piloto alemán.

¿Habrá sido todo esto fruto de una broma y quedará todo ahí... O veremos a Vettel al volante de un WRC de M-Sport en un futuro? Lo descubriremos próximamente. Sin duda, sería algo más que interesante de ver.