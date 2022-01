Breen: La potencia híbrida lleva al WRC a una tercera dimensión

El WRC estrenará el nuevo reglamento del Rally1, construido en torno a la introducción de la tecnología híbrida, en el Rally de Montecarlo de la próxima semana.

Los nuevos coches del Rally1 WRC cuentan con una unidad híbrida de 100kW acoplada a un motor de combustión interna de 1,6 litros, que proporciona 500 caballos de potencia en ráfagas cortas cuando ambos funcionan en tándem.

Los pilotos dispondrán de 130 caballos adicionales en forma de refuerzos de potencia híbrida en cada etapa, que se administran a través del acelerador. Sin embargo, una vez que se ha utilizado una ráfaga inicial en el arranque de la etapa, sólo se pueden desbloquear más refuerzos mediante la regeneración de 30 kilojulios de energía en las zonas de frenado. Los impulsos se inician entonces en cuanto el conductor vuelve a pisar el pedal del acelerador.

Elfyn Evans, de Toyota, declaró la semana pasada a Motorsport.com que la gestión de la nueva tecnología podría tener un "efecto enorme" en los tiempos de las etapas.

Breen, que se prepara para su primera temporada a tiempo completo en el WRC, afirma que las recientes pruebas con el nuevo Ford Puma de M-Sport han puesto de manifiesto la necesidad de que los pilotos piensen de forma diferente al conducir los coches de 2022.

"Es emocionante, tengo que decirlo", dijo Breen a Motorsport.com. "Las nuevas reglas definitivamente están trayendo una nueva dimensión a todo el asunto".

"Trabajar con híbridos no es algo que hayamos tenido que hacer nunca. Va a ser interesante, normalmente sólo tenemos que escuchar al copiloto y conducir, pero ahora también hay que pensar en una tercera dimensión".

"El híbrido ha sido definitivamente complicado, es un gran paso respecto a lo que hemos tenido antes. Nunca habíamos tenido que tener en cuenta cosas como la regeneración y ahora hay que cambiar la forma de pensar y de conducir".

"Sinceramente, creo que me he adaptado muy rápido, me gusta. Es definitivamente interesante y cuando lo tienes todo conectado, es un coche muy rápido y muy potente".

Craig Breen, M-Sport Photo by: M-Sport

Además de la introducción de la potencia híbrida, los coches de 2022 serán 70 kg más pesados que sus predecesores y funcionarán sin diferencial central, con menos aerodinámica y un menor recorrido de la suspensión.

Aunque Breen admite que estos cambios en el reglamento son un paso atrás en comparación con la anterior generación de coches, el irlandés cree que el espectáculo general que ofrecerá el WRC seguirá siendo especial.

"Las otras regulaciones son un poco un paso atrás hacia los (coches) R5 en algunos aspectos", añadió. "De acuerdo, los coches tendrán un mejor aspecto estético y serán un compromiso entre los coches más del año pasado, y quizás el cambio de reglamento anterior, pero todo es para mejor".

"El deporte va a ser mejor por ello. Creo que la velocidad con la unidad híbrida sigue significando que los coches son increíblemente rápidos. No creo que el espectáculo sea menor".

M-Sport ha iniciado hoy sus pruebas previas en Francia para preparar el inicio de la temporada 2022 en Montecarlo.