Constructores chinos, híbridos y más acción, así luce el futuro WRC

Los rallies atraen a millones de personas de todo el mundo, añadiendo diversidad a los deportes de motor. Pero, ¿cómo es el futuro de los rallies a largo plazo?

En el primer #ThinkingForward de 2021 hablamos con el director del WRC Peter Thul sobre qué hace falta para destacar en los rallies, por qué el campeonato respalda la estrategia de la F1 de que los motores híbridos y los biocombustibles son el futuro en lugar de los eléctricos, y por qué tantos copilotos terminan dirigiendo equipos y federaciones.

Pregunta: Peter, el WRC es uno de los deportes de motor más espectaculares, ¿puede explicar cuál es el atractivo de los rallies?

Respuesta: Los pilotos de rally, sin decir que son los mejores del mundo, son los más versátiles. Eso significa que son capaces de controlar el coche en todas y cada una de las circunstancias, superficies y demás. Es espectacular. Y está muy cerca de los aficionados: el paddock está abierto, los aficionados pueden acceder directamente a los pilotos.

La tecnología es fascinante; la conducción es al límite y los coches aceleran como ningún otro; tienen una caja de cambios de corta relación limitada a 180 o 200 km/h. Y frenando son realmente increíbles. Si sientas a alguien en el asiento del copiloto de un coche de rally le impresiona aún más la frenada. Es muy dura, no es comparable con ningún coche de calle, ni siquiera un deportivo.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

P: ¿Cómo ha cambiado el estilo de conducción en los últimos años para triunfar en los rallies?

R: La tecnología ha cambiado mucho. En los buenos tiempos de Walter Rohrl y Hannu Mikkola era una especie de maratón; había que hacer que el coche sobreviviera a los baches, las superficies. Ahora es un sprint. Es increíble si ves los recorridos con un coche moderno del WRC, lo rápido que puedes ir por estas carreteras tan duras y con tanto agarre. Hace unos años había diferencias de tiempo incluso de una hora entre el ganador y el segundo. En 2018, en Cerdeña, ¡la diferencia entre Neuville y Ogier fue de 0,7 segundos! Todos van a fondo y no hay un rally en el que alguien pueda especular.

P: Empezó como copiloto. Parece que bastantes ex copilotos han pasado a ocupar puestos de responsabilidad en el deporte –Jean Todt, David Richards o Daniele Audetto–. ¿Qué le dio esa experiencia y por qué vemos que los copilotos han pasado a desempeñar estos puestos de responsabilidad?

R: No me incluiría en el grupo de copilotos legendarios, pero creo que somos muy organizados, porque un copiloto es una especie de contable en un coche de rally. Un buen copiloto hace que el piloto pueda pisar el pedal a fondo, ir rápido. Todo lo demás, las cosas administrativas, pertenecen al copiloto.

Los copilotos están acostumbrados a trabajar bajo la presión del tiempo y no pueden pensar mucho ninguna decisión. Tienes que tomar una decisión y asumir las consecuencias. A menudo no hay una segunda oportunidad; como si estuvieras marcando el ritmo, 'Izquierda a fondo sobre el cambio de rasante', no puedes soltarlo al aire; '¡Oh, tal vez era un poco más lento!'. Acabas fuera. Así que esto significa que tienes una responsabilidad, tienes que manejar la presión. Creo que no está mal haber tenido un bautismo de fuego con un coche de rally, ayuda en algunas situaciones.

P: Siempre ha sido un sueño tener imágenes en directo de los rallies, pero parecía difícil lograrlo en los viejos tiempos de la televisión y ahora ha sido posible gracias a la transformación digital. Ahora existe la plataforma WRC+ bajo demanda que transmite la señal en directo. ¿Qué se está haciendo para que haya más seguimiento de los aficionados y cómo se planifica el futuro?

R: Esto significa que un aficionado puede levantarse de la cama por la mañana, acceder y ser testigo de la acción. Y no solo tenemos cobertura on board, sino que contamos con información de apoyo para poder llevar lo maravilloso de un deporte que es mucho más difícil de transmitir en comparación a la Fórmula 1. Además, la cobertura televisiva que ahora damos es realmente impresionante en todo el mundo.

P: El año que viene el WRC será híbrido, un poco más tarde que otros deportes, pero el planteamiento suena bastante emocionante. Alrededor de 500 CV con el motor de combustión interna más el sistema híbrido, un montón de potencia para derrapar sobre la grava. Háblenos de sus expectativas sobre el futuro híbrido.

R: Primero tenemos que ver la situación de la industria automovilística en general. Según un estudio, en 2013 había un 74% de motores de combustión, un 30% de híbridos y alrededor de un 3% de coches eléctricos en las carreteras. Se supone que de los 132 millones de coches que se venderán en el mercado este año, tendremos un 38% de combustión, pero un 37% serán híbridos y un 25% eléctricos. Así que es el movimiento ideal en el momento adecuado. Y tiene dos ventajas.

Primero, estos coches serán espectaculares, tienen un par motor extra del eléctrico, tienen recuperación de energía. Además de eso, mostraremos los beneficios de los híbridos enchufables; un sistema muy inteligente si los cargas permanentemente. Y así mostraremos la tecnología, que funciona en cualquier circunstancia. Además, podemos educar, porque un híbrido enchufable funciona mejor si lo enchufas y obtienes energía.

P: ¿Se puede imaginar un futuro del WRC totalmente eléctrico o de hidrógeno?

R: Creo que la mezcla de tecnologías en el futuro funcionará. Esto significa que los híbridos, híbridos enchufables y los coches eléctricos serán el futuro a medio plazo. Sé que algunos puristas, algunos aficionados dudan de esta electrificación. Pero antes que nada, no tenemos otra opción.

Y para los [100%] eléctricos, creo que hay otros formatos [de competición] que son mucho más adecuados. Por ejemplo el RX es un escenario perfecto; tienes carreras cortas, puedes ir con una cantidad espectacular de potencia, y luego recargas. Pero todo depende de la capacidad de las baterías, de lo rápido que puedan cargarse. Así que no excluiría nada por ahora.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

P: Y mirando al futuro, ¿en dónde esperan crecer?

R: Tenemos dos mercados estratégicos claros que nos gustaría alcanzar. En primer lugar, Estados Unidos es muy importante para nosotros, también para las partes involucradas, los fabricantes. Y por supuesto China. Hicimos un intento hace algunos años, no funcionó porque hubo todo tipo de problemas. Pero lo vemos como un mercado estratégico y queremos estar presentes en todos los mercados de automóviles importantes para los rallies.

P: La COVID le ha puesto las cosas difíciles a los fabricantes. Hemos visto a gente como Honda, Audi, BMW en la cima de deportes como la F1 y la Fórmula E haciendo cambios significativos en sus programas de competición. ¿Cómo ve la participación de los fabricantes en el WRC en el futuro? ¿Qué importancia tienen para usted?

R: Los fabricantes son muy importantes en todo tipo de aspectos, la competición, las relaciones públicas. Estamos contentos de tener socios tan comprometidos como Toyota, Hyundai y M Sport Ford. Tenemos el claro objetivo de conseguir más fabricantes y no es ningún secreto que miramos a China en el futuro; ¿por qué no un gran fabricante chino, sobre todo cuando estamos hablando de híbridos enchufables? También hay un fabricante japonés como potencial candidato.

P: Como todos los deportes de motor, el WRC tiene que enfrentarse al debate sobre el cambio climático. Con un nuevo presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, parece que ese debate se acelerará aún más. Me pregunto qué opina sobre la óptica de conducir coches de combustible fósil en los bosques. ¿En un mundo tan concienciado ambientalmente habrá que adaptar el campeonato para que siga adelante?

R: Cuando un organizador hace un rally, está en estrecho contacto de todos modos con las autoridades locales. No corremos en todas las zonas del mundo por respeto a la naturaleza. Si mira Finlandia, los bosques, por ejemplo, las carreteras se conservan después. Y el consumo de combustible ahora es realmente una tecnología moderna. En colaboración con nosotros, la FIA acaba de lanzar una licitación energética sobre combustibles sostenibles que no sólo se enfrenta a los combustibles sostenibles, sino que trata la huella de CO2 en general, todo lo relacionado con la recarga y eso.

Así que somos muy conscientes de que tenemos que ser muy fuertes en este campo. Y podemos hacerlo debido al desarrollo técnico, las posibilidades que podemos mostrar. Aceptamos este desafío, y creo que podemos desempeñar nuestro papel. La Fórmula 1 ya se ha cambiado a los combustibles sostenibles. Así que los deportes de motor son conscientes y tenemos una gran oportunidad para seguir siendo una parte esencial para la gente en el futuro.

Peter Thul, WRC Senior Director Sport Photo by: WRC.com

P: Y por último, Peter, ¿cómo de positivo cree que es el futuro de los rallies?

R: Creo que los rallies siempre han fascinado a la gente. Vamos a celebrar 50 años del WRC. La admiración es global. Es un deporte que puede adaptarse fácilmente a las circunstancias. Así que, sí, soy positivo y me encanta el campeonato, sin duda.

