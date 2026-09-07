Así podrían ser los eventos del WRC bajo su nuevo promotor

La máxima categoría de los rallies está bajo nueva propiedad, con la empresa automovilística francesa Cosmobilis y el inversor de crédito privado Park Square Capital adquiriendo WRC Promoter GmbH, en una operación que ha sido descrita por la FIA como el "mayor acuerdo en la historia de estos campeonatos".

En el Rally Paraguay, el nuevo CEO de WRC Promoter, Eric Boullier, ofreció una visión del futuro del campeonato, revelando planes para llevar el WRC y el ERC al siguiente nivel mejorando el acceso de los aficionados, la cobertura mediática y el atractivo comercial del campeonato.

Boullier insinuó planes sobre el formato de los eventos de cara al futuro, pero al hablar con Motorsport.com confirmó que no hay planes para acortar drásticamente los rallies en un futuro cercano.

El exjefe de McLaren Formula 1 ha destacado, sin embargo, que un Super Sunday de una sola etapa, con dos pasadas, que se celebró en Estonia y Finlandia, es un concepto que se desea impulsar en el futuro como una forma de acercar el WRC a una nueva audiencia. También existe un plan para ofrecer acceso gratuito a los eventos para los aficionados cuando sea posible.

Actualmente, la mayoría de los eventos del WRC se desarrollan predominantemente durante cuatro días, mientras que el Rally Estonia probó este año un concepto de tres días y 48 horas.

"Soy aficionado al automovilismo, pero no estoy acostumbrado a los rallies. Uno de los conceptos de los rallies es que tenemos muchas etapas cada día. Si haces eso, es imposible retransmitir correctamente o transmitir las emociones de la competición", dijo Boullier a Motorsport.com.

"Finlandia y Estonia están haciendo una etapa el domingo [repetida], lo cual es mucho más fácil de gestionar. Si quiero usar autobuses para llevar a los aficionados menos acérrimos a ver los coches, también es mucho más fácil. Entonces, de repente, puedes interactuar con tus aficionados de una manera diferente."

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Cuando se le preguntó específicamente si había planes para acortar los rallies, añadió: "No [los rallies no serán más cortos]. Pero tenemos que considerar el calendario. Tenemos que considerar los costes. Tenemos que considerar la sostenibilidad.

"Como todos sabemos, hemos trabajado en esto, y este año lo hicimos [formato de 48 horas] con Estonia en un rally de tres días. Funcionó muy bien y, de hecho, los equipos estaban contentos porque ahorraron tiempo y dinero. No estoy seguro de que podamos aplicar esto a todos los rallies porque cada rally es único. Esta es la singularidad del WRC.

"Vamos a Kenia, vamos a Suecia sobre nieve. Tenemos grava, tenemos asfalto, tenemos alta velocidad en Finlandia y tenemos baja velocidad en Japón. Queremos mantener esta singularidad. Pero algunos rallies serán de cuatro días, otros de tres días."

Se espera que el WRC finalice su calendario de 2027 en los próximos dos meses. Es probable que el calendario incluya tres nuevos eventos, con Escocia, Estados Unidos y Roma completando eventos candidatos este año.

El futuro del Safari Rally Kenya aún está por determinarse, aunque informes en Kenia han señalado que hay una fecha límite del 15 de septiembre para que el evento asegure la financiación necesaria para conservar su lugar en el calendario.

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