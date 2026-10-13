WRC

Adrien Fourmaux, confiado en pilotar en el WRC pese a la incertidumbre de 2027

Aunque no está seguro de qué coche o equipo conducirá, el francés cree que estará activo en el Campeonato Mundial de Rallyes de 2027

Tom Howard

Publicado: 13 oct 2026, 23:00

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Adrien Fourmaux confía en competir en el Campeonato del Mundo de Rallyes el próximo año, a pesar de la incertidumbre sobre los planes para 2027.

Durante los dos últimos años, Fourmaux ha pilotado para el equipo oficial de Hyundai, aunque la marca coreana aún no ha anunciado su estrategia para la próxima temporada.

Hyundai ya ha descartado construir un coche nuevo bajo el reglamento técnico de 2027 (WRC27), pero ha invertido en el desarrollo de una versión revisada de su coche Rally2, el cual podría equiparse con un kit de la FIA para competir en la categoría reina del campeonato.

Al hablar sobre el futuro del fabricante en el WRC, el presidente de Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, reveló que Hyundai baraja tres opciones para su Rally2: pasar a un programa de competición para clientes, mantenerse como equipo oficial o asociarse con un equipo cliente que cuente con el respaldo de la marca.

Fourmaux se ha consolidado este año como el piloto más destacado de Hyundai, terminando quinto en el campeonato, logrando cuatro podios y sumando su mayor cantidad de puntos hasta la fecha. A sus 31 años, completó 12 de los 13 rallyes entre los siete primeros clasificados, incluyendo 11 resultados entre los cinco mejores y cuatro podios.

Tras la última prueba de la temporada en Cerdeña, Fourmaux no pudo ofrecer detalles concretos sobre su futuro.

"Me verán compitiendo, pero no sé en qué coche, con qué equipo ni en qué campeonato. Lo que sí sé es que pilotaré", afirmó Fourmaux.

"Para ser sincero, estoy muy orgulloso de la temporada. Logramos mejoras muy buenas en el coche. He podido luchar en todas las pruebas de tierra y en todas las superficies.

"Es cierto que nos faltó algo de ritmo en asfalto, lo que en cierto modo perjudicó mis opciones en el campeonato; aun así, teniendo en cuenta que no logramos ninguna victoria, la posición final que alcancé en el certamen fue bastante positiva".

"Los pilotos que van por delante [en el campeonato] suman dos o más victorias, lo que demuestra mi nivel de rendimiento; nunca me he rendido los domingos, siempre he intentado sumar más puntos.

"Me quedo con muchas cosas positivas. Sí, no logré ganar ningún rally, pero esa victoria llegará más adelante. Me quitaré esa idea de la cabeza porque estaba forzando la situación y no llegaba. Ahora simplemente paso página y me centro en mi futuro para convertirme en campeón del mundo.

"Tuvimos carreras muy buenas [en Hyundai], pero creo que a todos nos entristece un poco no haber ganado juntos. Quizás en el futuro veamos qué pasa. No es el fin de mi carrera; no me estoy despidiendo".

¿Podría Fourmaux regresar a M-Sport-Ford?

Aún queda mucho por decidir en el mercado de pilotos del WRC, ya que Toyota, Hyundai y M-Sport-Ford todavía no han anunciado sus alineaciones de pilotos.

Sin embargo, se ha vinculado a Fourmaux con un posible regreso a M-Sport-Ford, equipo con el que compitió desde 2020 hasta finales de 2023. La escudería acaba de anunciar una nueva asociación oficial de fábrica con Ford que comenzará formalmente en 2028, aunque la marca del óvalo azul aumentará su apoyo a M-Sport a partir del próximo año.

M-Sport tiene previsto utilizar una versión mejorada del Ford Fiesta Rally2 durante los dos próximos años —con un equipo de tres coches— antes de pasar a un vehículo totalmente nuevo a partir de 2029. El director del equipo, Rich Millener, reconoció que Fourmaux figura en su lista de pilotos deseados para el futuro.

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford World Rally Team, Rich Millener, Team principal M-Sport Ford Rally

Photo by: M-Sport

"No creo que estuviera haciendo bien mi trabajo si dijera que él [Fourmaux] no está en la lista. Sinceramente, no hemos hablado con nadie desde la última prueba. Hemos estado trabajando a toda velocidad para tenerlo todo listo de cara al anuncio de Ford", declaró Millener.

"No ha habido conversaciones ni decisiones [sobre los pilotos]. Hasta ahora, nuestra selección de pilotos se basaba en personas con el talento suficiente para tener la oportunidad de desarrollarse. Necesitaban aportar cierto respaldo económico. Ahora nos encontramos en una situación algo distinta, pero eso no significa que vayamos a precipitarnos y cambiarlo todo de la noche a la mañana.

"El objetivo es ganar en 2029 con el nuevo coche. Tenemos dos años para situarnos en una buena posición. Buscamos personas que encajen en nuestra estructura y en el ambiente del equipo, y que ayuden a construir el equipo a su alrededor; pero que también contribuyan a lograr lo que Ford espera.

"Seguimos necesitando desarrollar jóvenes talentos, pero también debemos tener una visión muy sólida y centrarnos en ganar. Eso implica que quizá tengamos que modificar un poco nuestra forma de trabajar.

"También debemos pensar en el largo plazo. Se trata de un programa plurianual y, si acertamos, si funciona y si el plan de Ford Europa cuaja bien, el potencial es enorme. Por eso debemos plantearlo con inteligencia y detenimiento. Nos tomaremos nuestro tiempo".

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