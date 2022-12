Abiteboul, exdirector de Renault F1, toma la cabeza de Hyundai WRC

Hyundai Motorsport abre hoy un nuevo capítulo en su historia en el WRC. Tras el interludio firmado por Michel Nandan con el que regresó al Campeonato del Mundo de Rallies y posteriormente con Andrea Adamo, el equipo con sede en Alzenau ha anunciado hoy el nombre de su nuevo director de equipo: Cyril Abiteboul.

La noticia la habíamos adelantado a mediados de noviembre, y aunque aún no hay anuncio oficial, la decisión y el acuerdo se alcanzó en la tarde de este martes. Así, Abiteboul sustituirá a Julian Moncet -el director adjunto que dirigió el equipo en 2022- y tomará las riendas de un equipo carente de liderazgo, de una dirección clara que tomar para volver a luchar de forma estable por los títulos del WRC.

Abiteboul, nacido en París en 1977, regresa al automovilismo después de dirigir el equipo Renault Sport F1 desde 2014 hasta 2021, año en el que fue sustituido al frente de la escudería francesa por el exdirector del equipo Force India y Racing Point, Otmar Szafnauer.

Durante este periodo, Abiteboul ha estado tanteando el terreno, a la espera de la oportunidad adecuada para casarse con un proyecto que le sedujera. Hyundai Motorsport es el que más le atraía y tendrá lo que ha estado esperando.

Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director Photo by: Renault

A su llegada a Hyundai a principios de diciembre, el ex director del equipo Renault tendrá poco tiempo para familiarizarse con su equipo. Las pruebas para el Rally Monte-Carlo comenzarán este mes y el prólogo del WRC 2023 se celebrará a mediados de enero, dentro de poco más de un mes.

Una situación nada fácil, a la que Andrea Adamo ya tuvo que enfrentarse cuando asumió la dirección de la sección deportiva del fabricante coreano. El equipo, sin embargo, ya ha anunciado los pilotos para la próxima temporada: junto a Thierry Neuville -que tiene un contrato multianual- y Dani Sordo, han llegado Esapekka Lappi y Craig Breen.

Eso no es todo, porque Abiteboul tendrá entre manos un equipo que -según las últimas salidas de la temporada 2022- parece estar en alza gracias a los cinco éxitos generales (tres logrados por el ex Ott Tanak y dos por Neuville) cosechados en la campaña que terminó hace unas semanas. Los coches i20 N Rally1 todavía no parecen estar al nivel de los Toyota GR Yaris Rally1, pero la curva de progresión parece ir en aumento.

Las certezas son pocas, comparadas con un pasado más organizado y más exitoso que el presente. Dependerá de Abiteboul dar la dirección y la personalidad que tanto necesitan los pilotos en 2022 y hacer que Hyundai vuelva a ser un aspirante creíble a los títulos.