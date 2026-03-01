El WEC se pronuncia tras los ataques militares que golpearon Qatar

Con un inicio de temporada del WEC programado en dos fases en Qatar, en el circuito de Losail, con primero el Prólogo previsto los días 22 y 23 de marzo y luego los 1812 KM de Qatar —prueba inaugural de la campaña— previstos del 26 al 28 de marzo, las tensiones internacionales provocadas por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de este último dibujan evidentemente un futuro incierto, a la escala, por supuesto relativa, del deporte motor.

Al día siguiente de la cancelación de los tests de neumáticos organizados por Pirelli con Mercedes y McLaren en el circuito de Sakhir, en Bahréin, mientras uno de los ataques del régimen iraní contra intereses estadounidenses e israelíes apuntó a una base de la US Navy situada en Manama, la capital del pequeño Estado del Golfo, el WEC se pronunció sobre la situación mediante un comunicado. Qatar forma en efecto parte de los numerosos países que han sido blanco, en su respuesta, por Irán.

En su comunicado, el campeonato —el primero entre las principales disciplinas de los deportes de motor en tener que desplazarse a Medio Oriente— indica: "El Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA sigue con la mayor atención la evolución de la situación en Medio Oriente desde hace varias semanas."

"La seguridad de los competidores, de los colaboradores, de todos nuestros socios y de los espectadores sigue siendo nuestra prioridad absoluta. A tal efecto, la dirección del FIA WEC mantiene un diálogo permanente con las autoridades competentes del Estado de Qatar en relación con el Prólogo y los 1812 KM de Qatar, cuyo desarrollo está programado respectivamente los días 22 y 23 de marzo, y luego del 26 al 28 de marzo."

"Continuaremos evaluando la situación a diario. Nueva información será comunicada posteriormente."

La F1 también sigue la situación

La F1 y MotoGP también tienen eventos previstos en Medio Oriente dentro de poco más de un mes. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A la espera de una evolución significativa de dicha situación, conviene recordar que, además del WEC, MotoGP tiene previsto correr en Losail el fin de semana del 10 al 12 de abril para el Gran Premio de Qatar, al mismo tiempo que la Fórmula 1 debe disputar el Gran Premio de Bahréin en el trazado de Sakhir. Una semana más tarde, el paddock de la F1 deberá viajar a Yeda, en Arabia Saudita, otro país alcanzado por misiles iraníes tras el ataque de este sábado.

Por medio de un portavoz, la categoría reina del automovilismo también explicó el sábado que sigue de cerca la evolución de la situación, al tiempo que recordó que el inicio de temporada no se desarrolla en la región del mundo que se ha visto envuelta en el conflicto.

"Nuestras tres próximas carreras tendrán lugar en Australia, China y Japón, y no en Medio Oriente. No se celebrarán hasta dentro de varias semanas. Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación de este tipo y trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades competentes."

Cabe, sin embargo, subrayar que Medio Oriente es un destino de escala para la mayor parte del personal implicado en las diversas disciplinas, especialmente cuando se trata de viajar hacia Oceanía o Asia. Ahora bien, la mayoría de los espacios aéreos habitualmente utilizados están hoy cerrados, lo que ha provocado la cancelación de numerosos vuelos.