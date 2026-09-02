Qatar se muestra optimista de cara a 2027: "Los lazos son más sólidos y ahora la situación está tranquila"

Tras la cancelación de las 1812 km de Qatar, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA ha tenido que buscar alternativas para concluir la temporada actual, mientras que los preparativos para 2027 avanzan según lo previsto.

Así lo subrayó Abdul Rahman bin Abdullatif Al Mannai, presidente de la federación local y responsable del circuito de Lusail, sede que ha albergado el Campeonato Mundial de Resistencia durante los últimos años y donde se espera que continúe celebrándose a largo plazo.

Si bien hubo una enorme decepción por la imposibilidad de celebrar la prueba de 2026, la situación geopolítica había alcanzado tal grado de incertidumbre que ya no resultaba viable reprogramar la carrera para finales de octubre, tal como se había planeado inicialmente en coordinación con la FIA y el ACO.

Mohammed ben Sulayem, FIA President with Abdulrahman bin Abdullatif Al-Mannai, President of the Qatar Motor and Motorcycle Federation, Sean O Connor, Presidential Advisor, FIA Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Cuando, lamentablemente, estalló el conflicto en la región, esperábamos que la carrera se pospusiera, ya que la situación era difícil para todos, tanto en términos logísticos como de seguridad", afirma Al Mannai.

"Naturalmente, nos sentimos decepcionados, pues la carrera de los 1812 km se ha convertido rápidamente en un evento importante para nosotros y para la comunidad de las carreras de resistencia. En última instancia, fue una decisión que no queríamos tomar, pero trabajamos de manera constructiva con el WEC y la FIA, ya que posponer la carrera a octubre era el paso lógico. Tenía sentido".

"Nos motivaba enormemente, ya que teníamos previstos tres eventos casi consecutivos y nos entusiasmaba mucho la perspectiva. Habría sido como un festival del automovilismo, con el WEC, MotoGP y, justo después, la F1".

"La cancelación del evento de este año supuso una decepción. Todo estaba listo, pero respetamos plenamente el proceso de toma de decisiones seguido por el WEC y la FIA. La seguridad y el bienestar de toda la comunidad del WEC deben ser la prioridad, ya que el campeonato tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y la logística de todos los que se desplazan a un evento: equipos, fabricantes, oficiales de carrera, medios de comunicación y aficionados".

Poster 1812km Qatar 2026 Foto di: FIA WEC

De hecho, se había encontrado una alternativa —programar la carrera de Qatar antes que la de Bahréin— para garantizar que todo el material estuviera ya en la región del Golfo Pérsico, facilitando así el rápido traslado entre las pruebas de Lusail y Sakhir.

Sin embargo, las dudas ya iban en aumento antes de Le Mans; la necesidad de enviar el material inicial y los repuestos a Oriente Medio tras la carrera francesa de 24 horas aceleró inevitablemente el proceso de toma de decisiones que condujo, finalmente, a la cancelación de ambos eventos.

"El hecho de haber conseguido inicialmente una fecha en octubre demostró a todos que queríamos encontrar la manera de celebrar la carrera. Lamentablemente, la situación en la región no evolucionó de forma que permitiera hacerlo realidad".

"Como ya se ha dicho, llevábamos mucho tiempo preparados para competir. Por desgracia, las dificultades logísticas y los problemas relacionados con los viajes provocaron el retraso y la posterior cancelación. En cuanto a nuestra capacidad, hemos organizado numerosos eventos, todos ellos de primer nivel. Ahora debemos mirar hacia el futuro en lugar de centrarnos en cuestiones que escapan a nuestro control".

"Debemos separar la geopolítica de la capacidad deportiva de Qatar; el país ha demostrado que puede albergar grandes eventos deportivos internacionales con seguridad y cumpliendo los más altos estándares. Los acontecimientos de 2026 no alteran la capacidad ni el compromiso de Qatar".

"Qatar lleva meses siendo un país seguro. Nuestro aeropuerto funciona a pleno rendimiento, incluidos los vuelos de tránsito entre Asia y Europa. Si visita Qatar, verá que hemos recuperado la normalidad, por lo que esperamos con gran ilusión volver a albergar carreras lo antes posible".

#62 Team Qatar by Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3: Abdulla Al-Khelaifi, Julian Hanses, Giuliano Alesi Foto di: Rainier Ehrhardt

El problema ahora es tratar de entender cuáles son los márgenes de acción para marzo de 2027, dado que las pruebas colectivas del Prólogo se han fijado para el 21-22, para luego entrar en el fin de semana de 1.812 km del jueves 25 al sábado 27.

Todo lo sucedido ha fortalecido el vínculo entre Qatar y el WEC en términos de organización, por lo que con confianza intentamos pensar en positivo, preparándonos para la apertura de la próxima temporada y subrayando la importancia que el país ve en las carreras de resistencia, teniendo a sus pilotos en el Iron Lynx Mercedes.

"Estamos muy emocionados de regresar como sede de la carrera inaugural en 2027, creemos que es extremadamente importante y no podemos esperar. Qatar no se alejará de las carreras de resistencia debido a una temporada difícil; estamos comprometidos a largo plazo".

"Y, siendo un entusiasta de los coches, creo que el WEC está en un momento realmente fuerte, con tantos fabricantes y diferentes tipos de coches compitiendo. Es uno de mis campeonatos favoritos y no puedo esperar a verlo de nuevo aquí en Qatar, junto con el Prólogo".

"Hemos iniciado un programa importante con nuestra academia y corrimos por primera vez en las 24 Horas de Le Mans. También competimos en ELMS y logramos un podio en Spa con Abdulla Al Khelaifi como piloto de fin de semana, por lo que hay mucho interés en estas competiciones en Qatar y en nuestro equipo".

"Durante los últimos meses creo que lo más importante ha sido la comunicación. La confianza es realmente clave, al igual que el entendimiento mutuo. De hecho, creo que nuestra relación con el WEC se ha vuelto aún más fuerte".

"Incluso con los equipos: los conocí y hablé con ellos, y tuvimos una discusión constructiva sobre la situación y nuestros planes, por eso digo que ahora estamos en una posición mucho más sólida".

"Y nuestro compromiso con las carreras de resistencia es más fuerte que nunca y fundamental para la estrategia deportiva de Qatar. Como saben, queremos tener un equipo compitiendo en el WEC y, en el futuro, un piloto qatarí al volante de un Hypercar. Estamos creando las condiciones ideales para que nuestros pilotos sean competitivos y compitan al más alto nivel".

Abdul Rahman Bin Abdul Latif Al Mannai, Presidente QMMF, Stefano Domenicali, Presidente e CEO F1 Foto di: Formula 1

Por último, un comentario sobre lo que, por el momento, todavía está en juego entre la F1 y MotoGP: el circo debería volar a Lusail el fin de semana del 27 al 29 de noviembre, primero el Campeonato del Mundo de MotoGP, del 6 al 8 de noviembre, lo que todavía suscita dudas.

"El plan es correr la carrera. Ya estamos operativos y preparándonos para MotoGP, y lo mismo ocurre con nuestras conversaciones con la F1. Obviamente, hay cosas que no podemos predecir. Es difícil y no sabemos qué pasará".

"La situación evoluciona constantemente, aunque hasta ahora ha estado muy tranquila. Depende de lo que suceda en los próximos dos meses. Por nuestra parte, no podemos interrumpir los planes, debemos estar preparados. Vamos paso a paso para observar la situación y evaluarla. Pero hasta ahora todo está bien. Hay luz verde para todo".