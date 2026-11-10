Entrevista

WEC Monza

Un podio como digna despedida de la 499P: "Merece un lugar de honor en el museo Ferrari"

Pier Guidi/Calado/Giovinazzi terminan terceros en Monza en la última carrera de la LMH Roja en su configuración actual, mientras que la #50 y la #83 se quedan con mal sabor de boca por un error en las presiones de los neumáticos. Una temporada difícil que, aun así, ha servido para sacar provecho de todo de cara a un 2027.

Francesco Corghi Giacomo Rauli

Publicado: 10 nov 2026, 0:25

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#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Foto de: FIA WEC / DPPI

Ferrari cerró la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA con una Hyperpole y un podio, en una jornada donde las emociones no faltaron en las 6 Horas de Monza para los tifosi del Cavallino Rampante, quienes acudieron en masa para dar el último adiós al 499P en su configuración actual.

A partir del próximo año, el LMH de Maranello cambiará de imagen gracias a las actualizaciones que se introducirán para competir con mayores posibilidades ante los exigentes rivales de la clase Hypercar. Sin embargo, era justo concluir con un destacado resultado la trayectoria de un prototipo que le otorgó al Cavallino Rampante tres victorias en Le Mans y los títulos mundiales de 2025.

En el trazado de Brianza, el sábado vio a Antonio Fuoco colocar en la pole al N.° 50, colocándolo como el principal candidato a llevarse el triunfo. No obstante, tras la primera hora de competencia ocurrió lo impensable: una infracción detectada en la presión de los neumáticos obligó al auto rojo a ingresar a los boxes para sustituir las gomas de compuesto medio, recibiendo posteriormente una penalización de 20 segundos que lo relegó en la clasificación.

La misma situación se repitió hacia el final de la prueba, y esta sanción adicional hizo caer al auto de Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen hasta el noveno puesto, tras haber remontado con paciencia hasta rozar el top 5.

"Se presentó un error de procedimiento con las temperaturas: las previsiones para la pista eran más elevadas de lo que realmente fueron. Como se sabe, en nuestro deporte siempre buscamos al máximo ir al límite y, desafortunadamente, tanto en el N.° 50 como en el 499P N.° 83 las presiones estuvieron ligeramente por debajo de lo debido", explicó el ingeniero Giuliano Salvi tras la carrera en conversación con Motorsport.com y otros medios presentes en Monza.

"Como se dice, 'dura lex, sed lex'; lamentablemente no pudimos hacer nada y fue una lástima porque habíamos diseñado una estrategia para recuperar, sabiendo que estábamos un poco por debajo respecto a los demás. Queríamos alargar el relevo para eventualmente realinearnos con los rivales".

"Aquí la posición en pista no es tan determinante porque hay espacio para superar, aunque ciertamente nos encontramos con tráfico a menudo. No afectó el rendimiento, logramos mantenernos en la línea de lo previsto, pero era fundamental tener pista limpia para rendir al máximo y empujar como queríamos".

"En la reunión previa a la carrera anticipábamos a un Alpine fuerte, pero también a Cadillac. No se trataba de una ventaja amplia, pero lo que marcaría la diferencia era girar con pista libre, tal como pudo hacerlo Cadillac al escaparse, a diferencia de nosotros que debimos luchar para remontar debido a la penalización".

"Tuvimos que apostar un poco con las estrategias, considerando también las neutralizaciones. Pero en carreras como las nuestras, que a menudo son sprints largos, 20 segundos de sanción pesan enormemente. En el N.° 50 la estrategia funcionó bien, pero la penalización castigó mucho el resultado final".

El contratiempo con las presiones también afectó al Ferrari N.° 83 de AF Corse, que finalizó sexto con Yifei Ye, Robert Kubica y Phil Hanson, aunque también se vio retrasado por una rueda suelta tras un servicio en pits que los obligó a ingresar de nuevo.

"En el N.° 83 todo marchaba bien hasta el problema con la rueda tras la parada. Una pena, porque Robert se mostró en gran forma todo el fin de semana, aunque no pudo mejorar en clasificación al encontrarse con la bandera a cuadros cuando le quedaba una vuelta disponible".

"En general, toda la parrilla estuvo sumamente apretada. Tendremos que analizar bien lo sucedido tanto con las presiones como en la parada en pits del N.° 83, algo inusual para nosotros tras tres años".

Por su parte, Nielsen también expresó su pesar en la zona de medios del paddock en Monza: "Antonio hizo un trabajo sensacional con la vuelta de la Pole. Lo logró en el momento más crítico, pues fueron clasificaciones complejas debido a las condiciones de la pista".

"Hoy fue una lástima ser penalizados por la presión de las gomas. Fue una doble sanción, porque tuvimos que ingresar a cambiarlas y luego cumplir el castigo".

"Considero que teníamos el ritmo para remontar, pero fue más difícil porque para nosotros era complejo adelantar. Varios autos eran más rápidos en las rectas, por lo que intentamos aprovechar el tráfico; era quizás nuestra única alternativa para pasar. No fue el final de temporada que deseábamos, especialmente tras salir desde la Pole".

"Cuando debes remontar también necesitas suerte con la salida del Virtual Safety Car, y a nosotros siempre nos perjudicó el momento de su aparición. Estábamos avanzando tras la sanción, pero volvimos a quedar relegados. Así se dieron las cosas".

La estrategia sí rindió frutos en el N.° 51 de Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi y James Calado, que logró asegurar el tercer lugar del podio exhibiendo un ritmo sólido, a la par de los registros de Cadillac y Alpine, beneficiándose además de una sanción impuesta a Aston Martin.

"Teníamos pocos datos sobre las condiciones que encontraríamos, sobre todo para la carrera con estas temperaturas; fue una apuesta. No éramos los más veloces, como se pudo observar. Cadillac hizo un gran trabajo, así como Alpine. Al final sacamos el máximo rendimiento. Nos faltaba un poco de velocidad punta, algo clave en Monza", explicó Giovinazzi, quien completó 112 vueltas, frente a las 39 de Pier Guidi y las 40 de Calado.

"El hecho de que Ale manejara menos respondió a una cuestión de estrategia. Yo completé una hora al inicio, pero con la entrada del Virtual Safety Car modificamos el plan y todo se adelantó respecto a lo previsto".

"Sabíamos que debíamos hacer una recarga rápida de energía a cuatro vueltas del final e intentamos cancelarla. Alpine y Cadillac tenían menos vueltas para esa recarga y contaban con mayor ritmo por ello. Con todos los VSC fue una carrera particular, se reiniciaba todo, pero para los aficionados resultó más entretenida".

El piloto italiano dedicó sus palabras finales a la afición: "Este es el podio que nuestros seguidores merecían; estuvieron increíbles desde el viernes. Dos podios en Imola y aquí; ahora nos enfocaremos en preparar el próximo año".

Salvi analizó de forma general la campaña 2026: "La temporada en su conjunto fue frustrante. En Fuji sufrimos, mientras que en Brasil lo hicimos mejor que el año pasado. En Imola logramos la Pole y peleamos con Toyota, lo que demuestra que siempre hubo batalla. Quizás solo en Le Mans estuvimos un escalón por debajo".

"Aquí pudimos haberlo hecho mejor para extraer el máximo del auto, pero existía el potencial en ritmo para ganar. En prestaciones puras estábamos bien; tal vez nos faltó algo de velocidad máxima, pero con pista libre habríamos peleado de tú a tú con Cadillac y Alpine".

"Por supuesto disgusta no haber ganado, pero el podio es positivo para la última aparición del 499P en esta configuración; un auto querido por todos desde el primer día y que demostró merecer un lugar de honor en nuestro museo".

Ferdinando Cannizzo, responsable de los autos de Endurance en Maranello, añadió: "Monza era una carrera difícil desde el principio porque sabíamos que teníamos rivales fuertes en recta. Tuvimos imprecisiones en el ajuste de presiones en el N.° 83 y el N.° 50 que nos penalizaron, obligándonos a cambiar la estrategia, aunque ambos remontaron bien. El podio demuestra la solidez del 499P, pero debemos trabajar en los puntos de mejora para regresar con mayor determinación el próximo año".

Antonello Coletta, cabeza de Ferrari Endurance y Corse Clienti, concluyó: "Lamentamos no haber despedido el auto con una victoria, pero hoy era difícil superar el tercer lugar. En cualquier caso, el ciclo del 499P ha sido increíble, convirtiéndose en uno de los modelos más ganadores en la historia de Ferrari. Estamos orgullosos de cerrar la temporada en el podio ante nuestros tifosi y ahora enfocamos todos los esfuerzos en el nuevo prototipo".

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