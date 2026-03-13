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WEC

El WEC revela nueva fecha para Qatar tras el aplazamiento por el conflicto en Medio Oriente

El Campeonato Mundial de Resistencia ha actualizado su calendario de carreras para 2026 tras el aplazamiento de la ronda inaugural en Qatar.

Haydn Cobb
Haydn Cobb
Edited:
Salida en Qatar

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Foto de: Andreas Beil

La ronda de Qatar del Campeonato Mundial de Resistencia ha sido reprogramada para el 22 al 24 de octubre, convirtiéndose en la nueva penúltima fecha de la temporada 2026.

El WEC aplazó el inicio de su temporada en Qatar debido al conflicto en Medio Oriente, que generó preocupaciones de seguridad después de que Irán lanzara drones y misiles contra sus vecinos en respuesta a los países del Golfo que albergan bases militares de Estados Unidos. El conflicto se intensificó hasta convertirse en una crisis tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán dirigidos a infraestructura de misiles, bases militares y líderes, lo que derivó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

La carrera de 1.812 km, que también tiene una duración máxima establecida de 10 horas, estaba originalmente programada para disputarse del 26 al 28 de marzo, con el evento de pruebas de pretemporada previsto previamente para el 22 y 23 de marzo, pero a principios de este mes se tomó la decisión de aplazar tanto el test como la carrera por motivos de seguridad y para tener en cuenta los tiempos logísticos necesarios.

Los organizadores han anunciado ahora que la ronda de Qatar se disputará del 22 al 24 de octubre, convirtiéndose en la penúltima fecha de la temporada antes de que el WEC se dirija a Bahréin para su final del 5 al 7 de noviembre. El resto del calendario de 2026 permanece sin cambios.

"La seguridad de los competidores, el personal y los aficionados sigue siendo de máxima importancia para QMMF, LIC, la FIA y la organización del FIA WEC, y todas las partes continuarán monitoreando los acontecimientos en la región", añadió un comunicado del WEC.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ry? Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ry? Hirakawa

Photo by: JEP / Motorsport Images

La temporada 2026 del WEC comenzará con las 6 Horas de Imola del 17 al 19 de abril, y el circuito también acogerá un test de un día el 14 de abril antes del fin de semana de carrera.

Otros eventos de automovilismo en la región de Medio Oriente también parecen encaminados a enfrentar aplazamientos o cancelaciones, con la Fórmula 1 evaluando sus opciones para el Gran Premio de Bahréin (10-12 de abril) y el Gran Premio de Arabia Saudita (17-19 de abril).

La FIA, la F1 y los organismos organizadores de los eventos están monitoreando el conflicto, pero enfrentan una cuenta regresiva para tomar una decisión final debido a los requisitos logísticos.

MotoGP enfrenta una perspectiva similar con su Gran Premio de Qatar del 10 al 12 de abril, con la ronda probablemente destinada a ser aplazada.

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