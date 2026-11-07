Crónica de clasificación

WEC Monza

WEC Monza: Antonio Fuoco consigue la pole para Ferrari en el cierre de temporada

Antonio Fuoco consiguió la pole position para Ferrari para la final del Campeonato Mundial de Resistencia 2026.

Gary Watkins

Publicado: 7 nov 2026, 15:58

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Antonio Fuoco se adjudicó la pole position en casa para Ferrari durante la clasificación de la gran final del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Monza.

El italiano fue el referente a lo largo de las dos vertiginosas sesiones de clasificación celebradas el sábado por la tarde a bordo del Ferrari 499P Le Mans Hypercar #50 de AF Corse.

Fuoco registró un tiempo de 1m33.364s a medida que los registros mejoraban de forma constante bajo condiciones frías durante los 10 minutos finales de la sesión Hyperpole, reservada para los 10 autos más rápidos de la primera clasificación.

Esa marca superó por poco menos de una centésima de segundo el 1m33.460s marcado por Mathieu Jaminet al volante del Hypercar Genesis GMR-001 #19.

Fuoco comentó: "Es muy especial estar en la pole en Monza y estoy muy feliz porque el auto estuvo fantástico hoy. Las condiciones eran muy complicadas y los muchachos hicieron un trabajo increíble para poner el auto en pista con una base excelente".

Todas las tres sesiones de prácticas libres se disputaron sobre mojado, a excepción de los minutos finales de la FP3 del viernes, lo que significó que el primer rodaje real en seco para la parrilla del WEC llegó en la clasificación.

Earl Bamber se quedó con la tercera posición para el equipo Jota Cadillac, finalizando a solo otra centésima por detrás del Genesis al mando del Caddy V-Series.R LMDh #38 con un registro de 1m33.541s.

#17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Andre Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

Photo by: FIA WEC / DPPI

Antonio Giovinazzi cronometró un 1m33.573s para ubicarse cuarto en el Ferrari oficial #51.

Peugeot aseguró el quinto lugar con Théo Pourchaire en el 9X8 LMH #94 gracias a un tiempo de 1m33.617s, justo por delante de Victor Martins en el Alpine A424 #36 con 1m33.858s.

Norman Nato finalizó séptimo en la sesión Hyperpole a bordo del Caddy #12 de Jota, un par de centésimas por encima de Robert Kubica en el Hypercar satélite de Ferrari.

Nick Cassidy, a bordo del Peugeot #93, y Sheldon van der Linde, al volante del BMW M Hybrid V8 LMDh #20 de WRT, completaron el top 10.

Ninguno de los dos Toyota —los únicos autos que aún pelean por el título de pilotos en el último fin de semana del campeonato— logró avanzar a la Hyperpole.

Ryo Hirakawa terminó 15.º en la primera clasificación a bordo del Toyota TR010 HYBRID #8 que lidera el campeonato, una posición por delante de su compañero de equipo Kamui Kobayashi en el #7.

Aston Martin tampoco logró clasificar a la fase final; Marco Sørensen se ubicó 12.º en el Valkyrie LMH #009 y Harry Tincknell fue 14.º en el #007 durante los 12 minutos de la sesión inicial.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: FIA WEC / DPPI

Lexus se quedó con la pole position en la categoría LMGT3 en la última carrera de su RC F GT3, antes de que el veterano modelo sea reemplazado por el Toyota GR GT3 la próxima temporada.

Hadrien David consiguió el lugar de honor en la clasificación al volante del Lexus #76 de Auto Sport Promotion, al término de una disputada sesión Hyperpole en la que los tres primeros autos terminaron separados por solo seis centésimas.

David marcó un tiempo de 1m47.523s, comparado con el 1m47.537s registrado por el líder de puntos en LMGT3, Jonny Edgar, a bordo del Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #33 de TF Sport.

Ben Tuck finalizó justo detrás con 1m47.595s en el Ford Mustang GT3 Evo #77 de Proton Competition.

Eduardo Barrichello terminó cuarto en el Aston Martin Vantage #23 de The Heart Of Racing, luego de perder el tiempo que lo habría colocado en la pole debido a una infracción de límites de pista.

Las 6 Horas de Monza darán inicio a las 11:00 hora local este domingo

WEC Monza 6 Horas-Clasificación

Q4

Todas las estadísticas

Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 7

1'33.364

223.370 2

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 6

+0.096

1'33.460

0.096 223.141 3

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 7

+0.177

1'33.541

0.081 222.948 4

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 7

+0.209

1'33.573

0.032 222.871 5

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 7

+0.253

1'33.617

0.044 222.767 6

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 6

+0.494

1'33.858

0.241 222.195 7

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 7

+0.536

1'33.900

0.042 222.095 8

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 7

+0.558

1'33.922

0.022 222.043 9

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 7

+0.720

1'34.084

0.162 221.661 10

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. van der Linde BMW M Hybrid V8 7

+1.051

1'34.415

0.331 220.884 Ver los resultados completos

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