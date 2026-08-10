El Ford LMDh listo para su debut en pista a unos meses de ingresar al WEC
El prototipo híbrido de la marca del Óvalo Azul está casi listo para dar inicio a las pruebas de desarrollo: el circuito de Paul Ricard acogerá el estreno del coche con chasis Oreca.
El Ford LMDh está a punto de salir oficialmente a la pista por primera vez, dando por fin el pistoletazo de salida a las pruebas de desarrollo que le llevarán a debutar en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en la temporada 2027.
La marca estadounidense ha mostrado en los últimos días imágenes de su motor en acción en el banco de pruebas, completando una vuelta de Le Mans, donde el próximo mes de junio volverá a competir por la victoria absoluta con su prototipo inscrito en la categoría HYPERCAR, desarrollado mediante simulaciones en su sede y en colaboración con Oreca.
Y precisamente a mediados de julio pudimos ver también el primer arranque del motor V8 atmosférico de 5,4 litros derivado del Coyote, probado durante meses en la sede de Dearborn, instalado y puesto en marcha en el chasis de la empresa francesa, en cuya sede operativa situada en Le Castellet, en estos últimos días, el coche ya ha sido montado y preparado para su primera prueba de shakedown.
Motor Ford LMDh
Foto de: Ford
Esto tendrá lugar, como es lógico, en el circuito de Paul Ricard y el lunes 17 de agosto dispondremos también de las primeras imágenes del vehículo en acción en el circuito situado en el sur de Francia, a pocos kilómetros de Marsella.
En este nuevo gran hito del programa no faltarán los seis pilotos oficiales contratados para la aventura: Logan Sargeant, Mike Rockenfeller y Sebastian Priaulx, que fueron los primeros en trabajar junto al equipo de ingenieros y mecánicos de Ford Racing, además de Matt Campbell, procedente de Porsche Penske Motorsport, y el dúo formado por Nick Yelloly y Tom Blomqvist, que llegan de Acura Motorsports y cuentan con una gran experiencia con el chasis Oreca.
Ya hemos podido apreciar el sonido del motor, con ese "canto" al más puro estilo estadounidense; ahora solo queda ver el diseño del LMDh que, con toda probabilidad, debutará con una librea de camuflaje en blanco y azul.
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