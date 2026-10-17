Crónica de clasificación

WEC Barcelona

WEC Barcelona: Genesis logra su primera pole por delante de Toyota

Mathys Jaubert logró la primera pole position de Genesis en el WEC para las 6 Horas de Barcelona

Gary Watkins

Edited: 17 oct 2026, 15:05

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Genesis, debutante este año en el World Endurance Championship, consiguió una primera pole position en Barcelona con Mathys Jaubert.

El francés marcó dos vueltas lo suficientemente buenas para quedarse con la pole de Hypercar para las 6 Horas de Barcelona del domingo al volante del #17 Genesis GMR-001 LMDh en la sesión de Hyperpole de 10 minutos.

Jaubert registró 1m30.329s en su primera vuelta lanzada y luego rebajó más de una décima esa marca para llegar a 1m30.166s.

Eso le dio un margen de casi dos décimas sobre Ryo Hirakawa en el #8 Toyota TR010 HYBRID Le Mans Hypercar.

El 1m30.336s del piloto japonés le dio un lugar en la primera fila por delante del #19 Genesis, en el que Mathieu Jaminet bajó hasta 1m30.490s.

Alpine se quedó con la cuarta posición con un 1m30.732s de Charles Milesi en el #35 A424 LMDh.

El quinto puesto fue para Cadillac gracias a un 1m30.784s de Will Stevens en el #12 Caddy V-Series.R LMDh gestionado por Jota.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Photo by: FIA WEC / DPPI

Robert Kubica fue el piloto de Ferrari mejor ubicado en la unidad satélite #83 gestionada por AF Corse, en sexto lugar.

Su 1m30.804s en el #83 Ferrari 499P LMH fue superado por la unidad oficial #50 conducida por Antonio Fuoco, cuyo tiempo fue eliminado por una infracción de límites de pista.

Fuoco se quedó con el octavo puesto con su segunda vuelta lanzada, justo detrás de Victor Martins en el #36 Alpine.

Nyck de Vries en el #7 Toyota y el #38 Cadillac conducido por Jack Aitken completaron el top 10.

Entre los eliminados de la primera ronda de la clasificación estuvieron los dos Aston Martin Valkyrie LMH.

Alex Riberas y Harry Tinckenll terminaron justo fuera de las posiciones del top 10, en 11° y 12°, como los últimos autos dentro del segundo respecto del ritmo en la sesión inicial.

BMW, que ocupa el segundo lugar en la clasificación de fabricantes de Hypercar, tampoco pudo avanzar a la Hyperpole, con Sheldon van der Linde y Dries Vanthoor finalizando 14° y 16° en el par de BMW M Hybrid V8 LMDh gestionados por WRT.

#10 Garage 59 McLaren 720s GT3 EVO: Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhofer

Photo by: FIA WEC / DPPI

En LMGT3, Tom Fleming consiguió la pole position para McLaren y el equipo Garage 59.

El británico logró dos poles en dos intentos a bordo del #10 McLaren 720S GT3 EVO, después de haber conseguido el primer puesto en Imola en abril en la única otra ocasión en la que el auto avanzó a la Hyperpole.

Fleming marcó un 1m40.993s para saltar a lo más alto de la tabla de tiempos en la sesión final de clasificación de 10 minutos, antes de registrar un 1m41.012s que también habría sido suficiente para la pole.

La actuación fue aún más impresionante porque Fleming se perdió las dos primeras sesiones de práctica debido a que también compite con Garage 59 en la final del GT World Challenge Europe en Portimao este fin de semana.

El británico completó solo 20 vueltas en Barcelona, todas durante la última sesión FP3, antes de la clasificación.

Porsche terminó a poco más de una décima en la clasificación de LMGT3, con Ricardo Pera marcando un 1m41.055s en el #92 Manthy 911 GT3-R para quedar segundo.

Las 6 Horas de Barcelona, la penúltima ronda del WEC 2026, comenzarán a las 12:00 hora local del domingo.

Lee también:

WEC 6 Horas de Barcelona – Resultados de la clasificación

Q4

Todas las estadísticas

Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 0

1'30.166

185.937 2

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.170

1'30.336

0.170 185.587 3

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0

+0.324

1'30.490

0.154 185.271 4

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 0

+0.556

1'30.722

0.232 184.797 5

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0

+0.618

1'30.784

0.062 184.671 6

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0

+0.638

1'30.804

0.020 184.630 7

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0

+0.648

1'30.814

0.010 184.610 8

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0

+0.670

1'30.836

0.022 184.565 9

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.787

1'30.953

0.117 184.328 10

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

+0.899

1'31.065

0.112 184.101 Ver los resultados completos

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